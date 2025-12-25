“SixTONESジェシーから松村北斗に推し変”キャバ嬢・白石みれいの「ガチ恋」推し活事情「毎日好きすぎて涙」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/12/25】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の「白石みれい」にインタビューを実施し、推しについて語ってもらった。
◆上品美女・白石みれいとは
上品なビジュアルとおっとりした性格で人気を集めている白石。最近『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』などのメディア出演が増えてきた注目の出演者だ。
◆白石みれい、熱愛報道で“推し変”
― 推しを教えてください。
白石：SixTONESの松村北斗くんです！熱愛報道が出るまではジェシーくんにガチ恋でした（笑）。
― 前はジェシーさんが好きだったんですね！
白石：毎日好きすぎて涙を流していました（笑）。でも熱愛報道を知って、結婚しそうな気がして…。私は既婚者になったアイドルに興味はないので、北斗くんに推し変しました。
― そこから松村さんを好きになった理由を教えてください。
白石：元々好きでしたし、私は元々、北斗くんみたいな陰キャっぽい人がタイプなんです。
― ジェシーさんは正反対のタイプですよね！
白石：結局反対の人を好きになりますよね（笑）。
◆白石みれい、推しへの愛語る
― 普段どのように推し活をしていますか？
白石：ライブで結構遠くまで行っています。国内をブラブラしていますね（笑）。
― 最近した推し活を教えてください。
白石：最近だと映画『秒速5センチメートル』を観に行って、顔を近くで観るために前から2列目を選びました（笑）。やっぱりライブがいいので舞台挨拶などはあまり行かないですね。
― 推し活にかけている費用はどれくらいですか？
白石：グッズ代や交通費なども含めたらバーキンが何個か買えます（笑）。
― 1番思い出に残っている推しとのエピソードを教えてください。
白石：ライブで目が合ったような気はしました。…多分実際は合っていないですが（笑）。
― 推しがいることでどのように生活が充実していますか？
白石：推しのために「お仕事を頑張ろう」と思えますし、生きる希望ですね。
― 最後に伝えておきたいことはありますか？
白石：結婚したいです（笑）。北斗くんもリアコです（笑）。
― ありがとうございました！
◆まとめ
白石さんは推しへの熱量の高さと行動力を持つ。推しを「生きる希望」とし、「お仕事を頑張ろう」という強いモチベーションに変えている点こそ、現代を生きる多くの女性が共感する部分であり、白石みれいという1人の女性の魅力の核心である。彼女のように、自分の好きなものを原動力に変えて、華々しく活躍できる環境は多くの女性の憧れとなっているだろう。（modelpress編集部）
