「ぐるナイ」ゴチ、増田貴久の残留決定 7年目突入へ
【モデルプレス＝2025/12/25】25日よる7時から日本テレビ系「ぐるナイ ゴチクビ発表SP」が放送され、「ゴチになります！26」最終決戦にて、NEWS・増田貴久の残留が決定した。
【写真】「ぐるナイ」4度目のピタリ賞当てた人気歌手
最終戦前の順位では、自腹総額27万円代で1位を獲得していた増田。最終戦では差額3700円で2位に。クビを免れ、安堵の表情を浮かべていた。
今回は、最終戦特別ルールで1位をとれば年間の自腹総額が0円にリセットされ残留が決定。また、今回の特別ルールとして1品目のオーダー後に「ミニ結果発表」を実施。1品目の予想金額が1番外れた人がおみや代を支払うこととなった。
これまでの最下位は自腹額98万円代の小芝風花で、66万円代の白石麻衣と84万円代の高橋文哉もクビ人数は最大3人とあってピンチの状況。自腹総額36万円代の岡村隆史、46万円代の矢部浩之は安全圏。運命の1戦のカギを握るゲストは、俳優の坂上忍（スケジュールの都合で出演できず）と女優の福原遥。設定金額は4万円と高額だ。次回は、2026年1月15日よる7時から2時間SPが放送される。（modelpress編集部）
1位：NEWS・増田貴久 27万6840円
2位：霜降り明星・せいや 33万5140円
3位：ナインティナイン岡村隆史 36万7412円
4位：ナインティナイン矢部浩之 46万2300円
−−−クビ圏内−−−
5位：白石麻衣 66万2700円
6位：高橋文哉 84万550円
7位：小芝風花 98万3800円
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ぐるナイ」4度目のピタリ賞当てた人気歌手
◆「ぐるナイ」ゴチ、NEWS増田貴久の残留決定
最終戦前の順位では、自腹総額27万円代で1位を獲得していた増田。最終戦では差額3700円で2位に。クビを免れ、安堵の表情を浮かべていた。
◆坂上忍＆福原遥「ぐるナイ」ゴチバトル最終戦に参戦
今回は、最終戦特別ルールで1位をとれば年間の自腹総額が0円にリセットされ残留が決定。また、今回の特別ルールとして1品目のオーダー後に「ミニ結果発表」を実施。1品目の予想金額が1番外れた人がおみや代を支払うこととなった。
これまでの最下位は自腹額98万円代の小芝風花で、66万円代の白石麻衣と84万円代の高橋文哉もクビ人数は最大3人とあってピンチの状況。自腹総額36万円代の岡村隆史、46万円代の矢部浩之は安全圏。運命の1戦のカギを握るゲストは、俳優の坂上忍（スケジュールの都合で出演できず）と女優の福原遥。設定金額は4万円と高額だ。次回は、2026年1月15日よる7時から2時間SPが放送される。（modelpress編集部）
◆最終戦前の順位・自腹額
1位：NEWS・増田貴久 27万6840円
2位：霜降り明星・せいや 33万5140円
3位：ナインティナイン岡村隆史 36万7412円
4位：ナインティナイン矢部浩之 46万2300円
−−−クビ圏内−−−
5位：白石麻衣 66万2700円
6位：高橋文哉 84万550円
7位：小芝風花 98万3800円
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】