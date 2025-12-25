“サスケくん”森本裕介、3年ぶり3rdステージクリア 出場者100人から唯一FINALステージ進出【SASUKE2025】
【モデルプレス＝2025/12/25】25日よる6時より放送のTBS系『SASUKE2025 〜第43回大会〜』にて、“完全制覇のサスケくん”の愛称で知られる森本裕介が、3rdステージをクリア。出場者100人の中から唯一のファイナルステージ進出を決めた。
【写真】「SASUKE2025」“100人から唯一”ファイナル進出者の肉体美
3ndステージには10人が進出。挑戦者が次々とセットに行く手を阻ばれる中、森本は難関を順調にクリア。最後のパイプスライダーもクリアし、ファイナルステージ進出を決めた。森本は「もう（3rdステージで）2年連続で落とされて、不安で押しつぶされそうなときもあったんですけど、毎日毎日努力してきました」と感慨深げにコメントした。
2024年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に集結し、完全制覇に挑む。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆森本裕介、出場者100人から唯一のファイナル進出
◆「SASUKE2025」史上最大スケールで放送
