乃木坂46賀喜遥香“8年目”を迎えた同期への思いを語る「メンバーも少なくなってきているけど、4期生は変わらず4期生なので！」

乃木坂46賀喜遥香“8年目”を迎えた同期への思いを語る「メンバーも少なくなってきているけど、4期生は変わらず4期生なので！」