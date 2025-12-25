女子プロゴルファーの鶴岡果恋がオリックス・来田涼斗外野手との結婚を報告し、ウェディングフォトを公開した。

２５日に自身のインスタグラムを更新し、「プライベートにはなってしまいますが、以前からお付き合いさせていただいた方と入籍致しました」と伝えた。「いつも元気いっぱいでよく笑い努力家な彼とこれから先共に歩めることを嬉（うれ）しく思います。お互いアスリートということもあり彼をどんな時も支えられるように、彼にとって太陽の様な存在でいられたらなと思っています」とコメントした。

「まだまだ未熟者ですが、私生活も仕事も全力で頑張っていきたいと思います。所属先をはじめスポンサーの皆様、日頃から支えてくださる関係者、そして家族、皆様に厚く御礼を申し上げます」とメッセージを寄せ、ラブラブの写真を大量投稿した。

ネット上では祝福の声が殺到し「ゴルフ観に行った時鶴岡果恋プロめちゃくちゃ美人だったな。来田選手頑張ってレギュラーになって欲しいですね」「え、めっちゃお似合いじゃん？アスリート同士のカップルって最高すぎるよねぇ」「スポーツ界とゴルフ界のビッグカップル誕生ですね」といった声が集まった。