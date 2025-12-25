º´µ×´ÖÂç²ð¤¬Åìµþ¸ø±éÃæ¤Î3Æü´Ö¤Î¿©»ö¤òÈäÏª¡ªÏ¢Â³¤ÇÆ±¤¸¤â¤Î¤òÄ«ÈÕ¿©¤ÙÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡¢¥Ç¥¸¥ã¥Ö¡©¡×¡Öº£Æü¤â¥Ø¥ë¥·ー¤À¤Í¡×¡Ö´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤Î¤è¤¦¡×
¢£12·î23Æü¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó¤«¤é12·î25Æü¤ÎÃë¤´¤Ï¤ó¤Þ¤È¤á
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ðÅìµþ¥Éー¥à¸ø±éÃæ¤ÎÃëÌë¿©»ö¥á¥Ë¥åー①～④
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬Åìµþ¥Éー¥à¸ø±éÃæ¤Î¿©»ö¤òX¤Ë¤Æ3Æü´ÖÈäÏª¡£12·î23Æü¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢12·î25Æü¤ÎÃë¤´¤Ï¤ó¤Þ¤Ç¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡ØSnow Man Dome Tour 2025-2026 ON¡Ù¥Éー¥à¥Ä¥¢ーÃæ¤ÎSnow Man¡£Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ï12·î23¡¦24¡¦25¡¦26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î25Æü¤Î¡ÖÃëÈÓ¡×¡£Çò¤´¤Ï¤ó¤Ë¥´¥Þ¤À¤ì¤Î¤«¤«¤Ã¤¿ÆÚ¤·¤ã¤Ö¡¢¥È¥Þ¥È¤È¥³ー¥ó¤Î¤Î¤Ã¤¿¥°¥êー¥ó¥µ¥é¥À¤È¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥¿¥³¥¹¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´µ×´Ö¤ÏÏ¢Æü¿©»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24Æü¤Î¡Öº£Æü¤ÎÌëÈÓ¡×¼Ì¿¿¤ÏÇò¤´¤Ï¤ó¤È¥´¥Þ¤À¤ìÆÚ¤·¤ã¤Ö¡¢Âçº¬¤Èº«ÉÛ¤Î¤ª¤Ç¤ó¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¤Î¤Ã¤¿¥°¥êー¥ó¥µ¥é¥À¡¢24Æü¤Î¡Öº£Æü¤ÎÃëÈÓ¡×¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÇò¤´¤Ï¤ó¤È¥´¥Þ¤À¤ìÆÚ¤·¤ã¤Ö¡¢Âçº¬¤Èº«ÉÛ¤Î¤ª¤Ç¤ó¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¤Î¤Ã¤¿¥°¥êー¥ó¥µ¥é¥À¤òÈäÏª¡£
23Æü¤ÎÌë¤â¡Öº£Æü¤ÎÌë¤´ÈÓ¤Ï¤³¤ì¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÇò¤´¤Ï¤ó¤È¥´¥Þ¤À¤ìÆÚ¤·¤ã¤Ö¡¢Âçº¬¤Èº«ÉÛ¤ÈÇòÂì¤È¤Á¤¯¤ï¤Ö¤Î¤ª¤Ç¤ó¡¢¥È¥Þ¥È¤È¥³ー¥ó¤Î¤Î¤Ã¤¿¥°¥êー¥ó¥µ¥é¥À¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
25Æü¤Î¥¿¥³¥¹¤Î¤Û¤«¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬ÈùÌ¯¤ËÁý¸º¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤Ç¤ó¤ÎÆâÍÆ¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È°Ê³°¤Û¤ÜÆ±¤¸¿©»ö¤ò¤È¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¥Ç¥¸¥ã¥Ö¡©¡×¡Öº£Æü¤â¥Ø¥ë¥·ー¤À¤Í¡×¡Ö´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ±¤¸¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£