HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）未発表曲リリックビデオ公開！「僕から皆さんへのクリスマスプレゼントです」

HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）が未発表曲「You are special」のリリックビデオをサプライズ公開した。

■一人ひとりが特別な存在

「You are special」はHOKUTOが作詞を手掛けた楽曲。完璧じゃなくて強くなくても一人ひとりが特別な存在であるという想いをテーマに制作された。HOKUTOからのクリスマスプレゼントとして届けられた本作をぜひ楽しもう。

■HOKUTO コメント

・楽曲に込めた思い
「完璧じゃなくてもいい」「強くなくてもいい」
“それでも一人一人が特別な存在”
そんな想いをテーマにした楽曲です。
ありのままの自分を愛せばきっと、優しい世界になっていくんだと思います！

・リスナーの皆さんへ
人生は一度きりの贈り物です。
心が向かう場所へ、あなたらしい人生を歩んで欲しいです。
皆さんの心にそっと寄り添う楽曲でありますように。
僕から皆さんへのクリスマスプレゼントです。
Merry Christmas！！！

