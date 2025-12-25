日経225先物：25日22時＝40円安、5万480円
25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円安の5万480円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万407.79円に対しては72.21円高。出来高は348枚となっている。
TOPIX先物期近は3425ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.02ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50480 -40 348
日経225mini 50475 -35 6628
TOPIX先物 3425 -2 189
JPX日経400先物 30855 -30 32
グロース指数先物 668 +0 111
東証REIT指数先物 2000.5 -8 2
株探ニュース
