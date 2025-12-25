Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

頭が暑くならない枕、試す価値あるかも。

この時期の布団や毛布は暖かさを重視しがちですが、枕だけは別。頭寒足熱という言葉があるように、後頭部を冷やすことで良い睡眠につながるという説も。

その頭寒足熱をプルプル触感と穴だらけのハニカム構造でサポートする枕「Better Zzz」を体験したレポートをお届けします。

枕選びの参考にしてみてください。

【あなたの頭と首を支える×包む×冷やす】天然ラテックス×TPEの3D体圧分散枕 【30％OFF】13,860円 詳細をチェック

3層ハニカム構造の機能性枕

Photo: junior

こちらが「Better Zzz」。カラーはカバーをかけると見えませんが、パープルが大人用でグレーが子ども用のサイズ展開です。

Image: 株式会社TRNOVR

枕の構造は3層になっており、表面側はゴムのような弾性とプラスチックのような加工性があるハニカム構造のTPE。中材を挟んで芯材にはラテックスが採用されています。

合理的なぷにぷに

Photo: junior

実際の触感はこのような感じ。素材自体はぷにぷにと気持ち良いですが、ハニカム構造のおかげもあって思いのほかしっかりしている印象。

Image: 株式会社TRNOVR

こちらは公式の動画より。一部が押し込まれても連動せず、荷重分散能力も高いかと。

数日寝てみた感想

Photo: junior

1週間ほど使ってみましたが、首のカーブにフィットする形状で安定感もあり頭を預けやすく、普段使っている枕よりもひんやり感が長続きしたのも心地良かったです。

使う前はハニカム構造の弾力や硬さが人を選ぶかなと思ってましたが、予想に反して違和感もなく快適でしたよ。

Photo: junior

専用カバーも付属しつつTPE部分は洗えるので清潔維持もしやすいのがいいですね。

これから年末年始で寝る時間も増えそうなので、次なる枕を探している人は候補のひとつとしてチェックしてみてください。

Source: machi-ya

本記事制作にあたり株式会社TRNOVRより製品貸与を受けております。