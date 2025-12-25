自身のインスタグラムで公開

女子プロゴルフの鶴岡果恋（明治安田）が自身のインスタグラムに複数の写真を投稿。オリックス・来田涼斗外野手との結婚を発表した。鶴岡が来田を抱き寄せている写真や、来田が変顔しているものなど、2人の仲睦まじい姿が収められている。

ウェディングドレスを着た鶴岡が来田の顔を左手でつかみ、来田の顔が変顔のように歪んでいる不思議な写真。仲の良さが伝わる1枚だ。他にも白スーツ姿の来田の腰に手を回しながら、自身の方に引き寄せようとするが、来田が逃げているように見える写真もある。

鶴岡は自身のインスタグラムに「プライベートにはなってしまいますが以前からお付き合いさせていただいた方と入籍致しました」と報告。「いつも元気いっぱいでよく笑い努力家な彼とこれから先共に歩めることを嬉しく思います」と語り、5枚の写真を投稿した。来田が鶴岡を後ろから抱きしめるカットや2人でベッドの上に寝そべりポーズを決めるモデルのようなカットなど、新婚カップルの仲の良さが伝わる投稿となっている。

コメント欄では女子プロの川崎志穂が「全部いい写真すぎて、みてる私までニヤニヤ幸せになっちゃった」と返信。虜になっていた。

26歳の鶴岡は24年にメルセデスランキング31位となり、初のシード権を獲得。今季は30試合に出場して同ランキングは41位。7月の大東建託・いい部屋ネットレディス、8月の北海道meijiカップと2週連続で2位に入るなど、悲願の初勝利まであと一歩に迫っていた。

20年ドラフト3位でオリックスに入団した23歳の来田は、今季は50試合に出場。打率.234、2本塁打、5打点をマークした。



