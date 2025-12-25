今すぐ【マクドナルド】へ走れーーーッッ！！ 期間限定♡「バーガー & スイーツ」

今年も【マクドナルド】の冬バーガーの季節がやってきました！ この時期だけの限定メニューを、楽しみにしている人も多いのでは？ 今回は、そんな「期間限定バーガー」と「ひんやりスイーツ」をピックアップ。どちらも販売が12月下旬までの予定なので、ぜひ終売前にチェックしてみて。

待ってました！「グラコロ®」

@hifumi4さんが「あ～今年もグラコロいただきました」と大満足のこちら。えびやマカロニなどの具材が入った、クリーミーなグラタンコロッケがサンドされています。キャベツと特製ソースを合わせ、サックリ & とろける食感に仕上げています。衣は「しっかりザクザク」とのこと。大きな口でがぶっと頬張りたい冬バーガーです。

パッケージも可愛い「マックフルーリー®苺 オレオ®クッキー」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「文句なしの美味しさ」と絶賛のこちらは「マックフルーリー®苺 オレオ®クッキー」です。パッケージも限定仕様になっていて、いちごにグリーンとレッドの配色がクリスマスっぽいデザイン。果肉感のあるいちごとオレオとの食感が楽しいデザートになっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A