ブレイキングダウンに出場した「むらけん」ことキックボクサーでタレントの村松健太（25）が25日、自身のインスタグラムを更新。モデル山城奈々（37）と昨年12月25日に結婚していたことを報告した。

村松は「いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ではございますが、この度、モデルの山城奈々さんと2024年12月25日に入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と公表。

この日、結婚発表に至った理由について「12月25日が亡き父・須藤信充の誕生日であり、父に見守られながら新しい人生を歩み出したい、そんな想いからです」と、元日本キックボクシング3階級制覇5冠王の故・須藤信充さんの誕生日であるからと説明した。

「昨年、キックボクシング五冠王だった父が他界し、25歳という節目で改めて人生と向き合う中で、「共に人生を歩みたい」と心から思える存在と出会い、結婚を決意いたしました」とし、「これからも村松健太（むらけん）」として全力で活動を続けてまいりますので、変わらず応援していただけましたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。