DISH//、約3年ぶりのフルアルバム『aRange』リリース＆ホールツアー決定
DISH//が約3年ぶり、6枚目となるフルアルバム『aRange』を、2026年4月1日にリリースすることが決定した。
【ライブ写真】熱い演奏で盛り上げたDISH//メンバーのソロカット
同作は、メンバーそれぞれが制作してきた100曲以上のデモの中から“今、届けたい楽曲”を厳選。新たにアレンジ（Arrange）を施した新録曲群と、DISH//ならではの楽曲ジャンルの幅（a Range）を提示することをテーマとしている。
収録曲には、フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング「朝、月面も笑っている」や、昨年放送されたアニメ『逃げ上手の若君』主題歌「プランA」などが含まれる。
初回生産限定盤、通常盤に加え、ファンクラブ会員限定『完全生産限定 aRange BOX』『完全生産限定 Value Edition』の全4形態で展開される。初回生産限定盤の特典Blu-rayには、9月に開催された野外ライブ『DISH// SUMMER AMUSEMENT ’25 - GAME -』より、“奇跡の晴天”に恵まれたDay2のライブ映像を収録。さらに、同公演2日分のライブスチールを収めたブックレットが封入される。
また、『完全生産限定 aRange BOX』はオリジナルグッズを同梱した豪華BOX仕様。特典Blu-rayには、初のファンクラブツアー『DISH// FC TOUR 2025「愛してるぜベイベー//」』より、神奈川・KT Zepp Yokohama公演（7月12日）のライブ映像が収録される。
ジャケットビジュアルや収録楽曲などの詳細は、後日発表予定となっている。
また、ホールツアー『DISH// HALL TOUR 2026 “aRange”』の開催も決定。2026年4月23日の埼玉・さいたま市文化センター大ホールを皮切りに、全12公演を行う予定だ。
■『DISH// HALL TOUR 2026 “aRange”』
2026年
4月23日(木) 埼玉・さいたま市文化センター 大ホール
4月24日(金) 埼玉・さいたま市文化センター 大ホール
5月10日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
5月17日(日) 福岡・福岡サンパレス ホテル&ホール
5月29日(金) 広島・上野学園ホール
6月5日(金) 宮城・仙台サンプラザホール
6月11日(木) 大阪・大阪国際会議場 メインホール
6月12日(金) 大阪・大阪国際会議場 メインホール
6月16日(火) 東京・Kanadevia Hall
6月17日(水) 東京・Kanadevia Hall
7月3日(金) 北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）
7月16日(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA
