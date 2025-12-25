【SASUKE】唯一のファイナル挑戦者”サスケくん”に熱狂
TBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第2夜が、25日に放送された（後6：00）。3rdステージ唯一のクリア者が、ファイナル挑戦者が現れた。
【写真】唯一のファイナリスト”サスケくん”が挑む
“サスケくん”の愛称で親しまれる森本裕介が、今大会唯一のファイナル進出。あと1秒届かず、完全制覇を逃したが、会場からは大きな歓声が上がっていた。
昨年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に大集結し、完全制覇に挑む。1stステージのエリアが続々とリニューアル。『KUNOICHI』にも導入されている新プリズムシーソーが『SASUKE』第1エリアにも登場。さらにフィッシュボーンや、ツインダイヤもリニューアルされた。
