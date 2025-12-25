サッカー元日本代表のMF本田圭佑（39）が25日、自身が発起人となりトヨタアリーナ東京で開催した「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU，au」のレジェンドマッチに出場後に取材に応じた。

現在は所属チームはないが、現役は続行中。今後、新たなクラブでプレーする可能性を問われると「あるんです。あるし、オファーももらってるんです。ただ自分の求めているものとかみ合わなくて夏も1つオファーを断りました。今も2つオファーがあるんですけど、分からないです。断るかもしれないです」と説明した。

迷っている理由について「プレーしたいんですけど、なんかわがままになり続けているので、やるなら刺激的な試合をやりたい。レベルはあまり求めないんですけど、自分の中でハラハラドキドキするものでないと。ダメだった時に思い切り批判されてもいいんですけど、客寄せパンダみたいなものには魅力は感じないので悩んでいます。そう言いながら、この前に引退試合に出ると、膝も泣き始める。僕の思いと体はまた別なので、その難しさを40歳に突入すると感じていくんだろうなと思っています」と続けた。