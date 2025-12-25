ベーシストの坂本竜太（61）が、25日、自身の公式サイトを更新。悪性リンパ腫を再発したため、再び活動休止すると明かした。

坂本は「治療に伴う活動休止のご報告とお詫び」とし「2025年5月より悪性リンパ腫の治療を行い、11月に一旦治療を終了、12月より現場復帰しておりました。しかしこの度、経過観察中の検診にて再発が認められ、再び緊急で治療を行う必要が生じました。医療スタッフの皆様のご尽力により、年内に治療を再開することができましたが、再び活動を休止せざるを得ない状況となり、12月24日に入院いたしました」と報告。

また、「復帰にあたり、たくさんのお声がけをいただき、 ライブも多数予定しておりました。これからという時に再び活動を休止することとなり、心よりお詫び申し上げます。ライブを楽しみにしてくださっていたお客様、メンバー、関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、大変申し訳ありません。今一度お時間をいただき、必ず現場に戻ることをお約束します」と続けた。

坂本は日本屈指のベーシストとして知られ、スガシカオを始め、水樹奈々、中西圭三らのバンドマスターを務めるほか、工藤静香、鈴木雅之ら多くのアーティストのツアー、レコーディングをサポートしている。5月には病名は明かさず、病気のため、当面の間治療に専念すると発表。11月1日に、治療が終了するため12月から復帰することを明かしていた。