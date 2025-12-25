¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛµÇ°Âç²ñ¤¬£´Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤Ø¡¡Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤¬Í½Áª²ñ¤Ë»²²Ã¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤¢¤ê¡×
¡¡ÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Îà²þ³×á¤ËÂÐ¤·¡¢¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¡Ê´ØÅì³ØÏ¢¡Ë¤Ï£²£µÆü¡¢£µÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤À¤Ã¤¿ÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¤ÎµÇ°Âç²ñ¤ò£´Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡££²£°£²£¸Ç¯¤Î£±£°£´²ó¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢Í½Áª²ñ¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤¬»²²Ã²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤â¸½ºß£²£±¤À¤¬¡¢Âè£±£°£´²óÂç²ñ¤Ï£²£¶¥Á¡¼¥à¡¢Âè£±£°£µ²óÂç²ñ¤Ï£²£´¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿Í½Áª²ñ¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ³ØÀ¸ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅì³ØÏ¢¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤Î²þ³×¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¡¦¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡¤ò»Ï¤á¡¢ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ê¤É¤Î´Ø·¸Àè³Æ°Ì¤Î¤´Íý²ò¡¦¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢Àè¿Í¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£¡ÖÁ´¹ñ²½¤¬£´Ç¯¤Ë£±²ó¤À¤±¤Ê¤éÈ¢º¬¤òÁö¤ê¤¿¤¤¹â¹»À¸¤Ï¤ä¤Ï¤ê´ØÅì¤ËÍè¤ë¤Î¤«¤Ê¡£ÁýÏÈ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹Áý¤È¤è¤ê¿§¤ó¤ÊÂç³Ø¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë³èÀ²½¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤¬£´Ç¯¤Ë°ìÅÙÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤¬½Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤»ö¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÁ´¹ñÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò´üÂÔ¡×¡Ö¤³¤ì¤ò£±£°£°²óÂç²ñ¤«¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ÐÁöÂç³Ø¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç´¿·Þ¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£