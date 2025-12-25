リラックマといちご狩り！ホテルニューオータニ大阪で限定ドリンク登場

ホテルニューオータニ大阪の『スーパースイーツビュッフェ2026 ～ホテルでいちご狩り～』が、リラックマとコラボレーションしたスペシャルドリンクを登場させます。2026年1月5日から4月28日までの期間限定で、リラックマの「チョコスムージー」とコリラックマの「ストロベリースムージー」が楽しめます。いちごの甘酸っぱさとリラックマの愛らしさが一体となった至福のひとときを提供します。

リラックマとコリラックマのスペシャルドリンク

リラックマのチョコスムージー（左）/コリラックマのストロベリースムージー（右）

大人 平日 価格：6,800円 土・日・祝日 7,500円 ／ 小学生 価格：4,000円 ／ 幼児（4歳以上） 価格：3,000円 ※税金・サービス料共

コースターイメージ

『スーパースイーツビュッフェ2026 ～ホテルでいちご狩り～』では、リラックマとコラボした2種類のスペシャルドリンクが登場します。

「リラックマのチョコスムージー」は、まろやかなチョコの甘さといちごのフレッシュな風味が見事に調和し、濃厚でありながら優しい口当たり。

「コリラックマのストロベリースムージー」は、まるでいちごをそのまま飲んでいるかのようなとろける甘さが広がります。

どちらも、いちごスイーツビュッフェにぴったりの美味しさ♡ それぞれ1杯1,500円で提供され、注文ごとにオリジナルコースターもプレゼントされます♪

バターステイツ by銀のぶどうの苺スイーツ『ストロベリーシーズン』登場！

“いちご狩り”とともに楽しむ、リラックマとのひととき

ホテルニューオータニ大阪のスイーツビュッフェは、いちごとその相性の良い素材を月替わりで提供し、甘くてときめく“いちごのストーリー”をお届けします。

このビュッフェに登場するリラックマたちの可愛らしいドリンクは、ビュッフェのデザートとともに楽しむ最高のアクセント。

いちごの甘酸っぱさとチョコやストロベリーが織りなすハーモニーは、まさに恋のような美味しさです♡リラックマたちと過ごす甘いひとときは、バレンタインシーズンにもぴったりな体験！

おしゃれで楽しい！限定オリジナルコースターもゲット

リラックマコラボのスペシャルドリンクを注文することで、かわいらしいオリジナルコースターもプレゼントされます。コースターはビジュアルもリラックマファンにぴったり！

ドリンクと一緒に持ち帰れば、ホテルでの素敵な時間を思い出として残せます。

さらに、ドリンクを楽しみながら、リラックマとコリラックマと一緒に過ごすひとときは、まさに特別な気分に浸れること間違いなしです♪この機会をお見逃しなく♡

期間：2026年１月５日（月）～4月28日（火）

時間：平日 11:30～17:00（最終入店 15:30）／土・日・祝日 11:30～18:00（最終入店 16:30）

※各90分制

場所： ホテルニューオータニ大阪 大阪市中央区城見1-4-1

ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）

お問合せ：Tel: 06-6949-3276（ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」直通）

リラックマと共に春の訪れを感じよう

『スーパースイーツビュッフェ2026 ～ホテルでいちご狩り～』で、リラックマたちと共に過ごす甘くて可愛らしいひとときを楽しんでみませんか？

期間限定で登場する「リラックマのチョコスムージー」と「コリラックマのストロベリースムージー」は、いちごの美味しさを最大限に引き出したドリンク。

さらに、ドリンク注文でオリジナルコースターもプレゼント。おしゃれで楽しいひとときを、リラックマと共にお楽しみください♡