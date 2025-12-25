◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 4団体統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBC2位 アラン・ピカソ(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の公式会見が25日、リヤド市内で開かれ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、31勝27KO）やスーパーバンタム級転向初戦に臨む前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（27＝M.T、31勝24KO）らが出席した。

興行では前WBA＆WBC統一世界フライ級王者の寺地拳四朗（33＝BMB）が3階級制覇を目指し、IBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（36＝メキシコ）に挑戦。勝者はWBA＆WBC＆WBO3団体統一同級王者のジェシー・“バム”・ロドリゲス（25＝米国、帝拳）との4団体王座統一戦が期待されている。ロドリゲスと契約を結ぶ英マッチルーム社のエディー・ハーン・プロモーターが取材に応じ、「バムのために、ガルシアでも寺地でも土曜日（27日）の勝者との試合をつくりたい」と明言。IBFは勝者に同級3位アンドルー・モロニー（34＝オーストラリア）との指名試合を義務づけているが、「4団体統一戦はビッグマッチなので何とかなるのでは」と楽観的な見通しを示した。

寺地は7月にリカルド・サンドバル（26＝米国）に敗れて2つのベルトを失ったが、ハーン氏は「負けたのは驚いた」と話し、寺地が勝てば現WBCフライ級暫定王者ガラル・ヤファイ（33＝英国）との対戦を「つくりたかった」と明かした。「寺地は今回、本当に勝たないといけない試合。五分五分だと思う」と見通しを示した。

ロドリゲスは将来的に井上との対戦を熱望している。ハーン氏も「2人ともパウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）だし、現時点のボクシング界でつくる可能性がある一番のビッグマッチ」と前向きだったものの、「まずはバンタム級に上がってから次のステップとしてスーパーバンタム級を考えたい。長期的な話になる」と現実的な予想を口にした。バンタム級にはWBAに堤聖也（30＝角海老宝石）、WBCに井上拓真（29＝大橋）と日本人世界王者が2人おり、「バンタムに上げたらすぐにチャンピオンとやらせたい。2人も候補になる」と語った。

ハーン氏傘下の選手ではバンタム級でジェイミー・マクドネル（英国、引退）、スーパーバンタム級でムロジョン・アフマダリエフ（31＝ウズベキスタン）が井上に敗れた。井上について問われたハーン氏は「本当に偉大な素晴らしい選手。正直マクドネルは自信がなかったが、アフマダリエフは勝つと確信していた。前半のパフォーマンスがよくなかった」と答えた一方、井上の戦歴に関し「今までの階級では圧倒的な強さで支配してきたが、ボクシングにおいては対戦相手の質も大事。あのクロフォードもカネロ戦まで歴史に残るような相手はいなかった。井上が本当に歴史に名前を残す存在となるには強い相手が必要だ」と注文をつけた。それでも「その相手がバムになるのか、フェザー級の王者になるのか分からないが、井上選手が負けるとはあまり思えない。フェザー級で階級の壁にぶつかる可能性はあるが、それぐらいしか想像できない」と認めていた。