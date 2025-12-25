今だからこそ行きたいと思う「ヨーロッパの旅行先」ランキング！ 2位「イギリス」を抑えた1位は？【2025年調査】
2025年の締めくくりと新年の幕開けを特別な場所で過ごすべく、世界各地の魅力的なスポットに改めて注目が集まっています。一年頑張った自分へのご褒美として、あるいは大切な人と過ごすひとときのために、今この瞬間に「訪れたい」と願う人が多い人気の旅先を集約しました。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「海外旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、今だからこそ行きたいと思う「ヨーロッパの旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「歴史と階級、移民、アートが混ざった空気が、今の時代を考える材料になりそう」（20代女性／静岡県）、「遅いですが動画サイトでハリーポッターを見ているので、イギリスに行ってみたい」（40代女性／北海道）、「街並みが美しそうで良い写真が撮影できそうだと思うから」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「歴史的建造物や美術、食文化まで幅広く楽しめる国で、今だからこそじっくり巡りたいと感じる。都市ごとに雰囲気が大きく異なり、何度訪れても新しい発見がありそう」（30代女性／秋田県）、「歴史的建造物や美術館が多く、冬でも街歩きやグルメを楽しめる」（50代女性／兵庫県）、「日本人と味覚が近いような国なのでグルメを満喫したい」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月17日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「海外旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、今だからこそ行きたいと思う「ヨーロッパの旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：イギリス／58票歴史と伝統、そして現代的な流行が交差するイギリスが2位にランクイン。首都ロンドンでは、ビッグベンやタワーブリッジといった歴史的建造物から、最先端のファッションやアートまで楽しめます。アフタヌーンティーやパブ文化といった英国ならではの体験も人気。また、コッツウォルズなどの田舎町の美しい風景は、心穏やかに過ごしたい大人の旅先として根強い支持を得ています。
回答者からは「歴史と階級、移民、アートが混ざった空気が、今の時代を考える材料になりそう」（20代女性／静岡県）、「遅いですが動画サイトでハリーポッターを見ているので、イギリスに行ってみたい」（40代女性／北海道）、「街並みが美しそうで良い写真が撮影できそうだと思うから」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
1位：イタリア／72票芸術、歴史、グルメ、ファッション全てがそろうイタリアが1位を獲得しました。ローマ、フィレンツェ、ベネチアといった都市はそれぞれ異なる個性を持ち、訪れるたびに新しい発見があります。本格的なパスタやピザ、ジェラートを楽しみながら、数々の世界遺産を巡る旅は、多くの人が憧れる究極の海外旅行プラン。その開放的で陽気な空気を求めて多くの票が集まりました。
回答者からは「歴史的建造物や美術、食文化まで幅広く楽しめる国で、今だからこそじっくり巡りたいと感じる。都市ごとに雰囲気が大きく異なり、何度訪れても新しい発見がありそう」（30代女性／秋田県）、「歴史的建造物や美術館が多く、冬でも街歩きやグルメを楽しめる」（50代女性／兵庫県）、「日本人と味覚が近いような国なのでグルメを満喫したい」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)