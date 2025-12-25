センスがいいと思う「横浜土産のお菓子」ランキング！ 2位「バニラビーンズのチョコレート」、1位は？
All About ニュース編集部は2025年12月8日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「横浜土産」についてのアンケート調査を実施。この記事では、「センスがいいと思う横浜土産のお菓子」ランキングの結果を横浜ガイドが発表します。
VANILLABEANSは横浜発のクラフトチョコレート専門店。2000年にオンラインショップでの販売からスタートし、現在は横浜・みなとみらいを中心に実店舗カフェも複数展開しています。
「ショーコラ」（1個・税込496円）は同社を代表するオリジナルのチョコレートサンド。正方形にかたどった最高級のガナッシュ（生チョコレート）をクーベルチュールで全体をコーティングし、それを高品質なバターたっぷりにサクッと焼き上げたクッキーで挟んだものです。
定番フレーバーとして、マイルドカカオ、リッチミルク、カフェプレミアム、プラリネノワゼットの4種が用意されています。
もう1つの看板商品「パリトロ」（1個・税込496円）は、クラシックショコラにとろりとした口どけのガナッシュの2層をクーベルチュールで薄く包み込んだプチショコラケーキ。3層のチョコレートによる濃厚な味わいを楽しむことができます。
回答者からは、「チョコレートの高級感と個包装の美しさが洗練されており、もらった瞬間に特別感を感じられます！」（20代男性／福井県）、「見た目・味・ブランド感すべてが“ハイセンス”だと思います」（50代男性／東京都）、「ザ定番という感じよりは少し知っている人が買っていそうだから」（30代女性／神奈川県）、という声が上がっています。
「横濱レンガ通り」はローストしたアーモンドスライスが入った自家製生キャラメルを特製のクッキー生地でサンドし、焼き上げたお菓子。2001年にウイッシュボンから発売されました。
発売当初は現在よりもキャラメルの炊き込みが長く、食感に硬さがあったそう。
2009年に当時流行であった「生キャラメル」を採用し、同時にヌガーのミルク感を強めたことで、さらにいい食感と香り高い商品へと進化。その後も、香ばしさを出すためアーモンドをローストアーモンドにしたり、パッケージデザインを変えたりするなど改良を続けています。
回答者からは、「箱やお菓子のデザインが良くお土産として喜ばれると思います」（40代男性／埼玉県）、「キャラメルナッツというだけで間違いなく美味しいので」（30代女性／東京都）、「長年の定番なら残るだけのセンスがあるのだと思います」（50代男性／大阪府）という声が上がっています。
※回答者のコメントは原文ママです
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の250人（20代：52人、30代：102人、40代：52人、50代：34人、60代：10人）
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
