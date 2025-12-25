吸いごたえが強いと思うレギュラー加熱式たばこスティックランキング！ 2位「テリア リッチ レギュラー」1位は？【専門家の解説も】
たばこ税の増税や健康志向の高まりを受け、紙巻たばこから加熱式たばこへ切り替える人も増えてきています。各社から新モデルが続々とリリースされている加熱式たばこ。デバイス本体だけでなく、スティックの「吸いごたえ」を重視するユーザーも多いのではないでしょうか。
今回はAll About編集部が実施した「加熱式たばこスティック」に関するアンケートから、「吸いごたえが強いと思うレギュラータイプの加熱式たばこスティック」の結果を紹介しつつ、自身も数々のたばこスティックをレビューしてきたガジェット系ライターの伊藤浩一さんが、それぞれのスティックの特徴、おすすめのユーザー層を解説します。
【9位までの全ランキング結果】
回答者にテリア リッチ レギュラーを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「レギュラーの中で一番味の濃さを感じたから」（30代男性／神奈川県）
「普通のレギュラーだと、吸いごたえがない」（30代女性／滋賀県）
「しっかり喉にくる感じがあって、1本で『吸ったな』って思える。味の密度が高く、他のレギュラー系よりも断然濃厚」（30代女性／秋田県）
「濃厚でキック感がしっかりあり、一番吸いごたえを感じるから」（30代女性／東京都）
「1本で、とても吸った気になる。間隔を空けることができる」（20代女性／福岡県）
＝＝＝
回答者にテリア レギュラーを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「のどにガツンとくる感じ」（40代男性／埼玉県）
「吸いごたえがしっかりしているのに後味がすっきりしている」（20代女性／静岡県）
「1番タバコ感があって美味しいから」（20代女性／和歌山県）
「紙からすんなり変えられた」（30代男性／大阪府）
＝＝＝
伊藤：2位の「テリア リッチ レギュラー」は、紙巻たばこに近い強いキック感と濃厚な味わいが特徴です。IQOSはメンソール系、フレーバー系たばこスティックの種類が多いイメージが強いですが、実はレギュラーのラインアップも充実しています。こちらはレギュラータイプのスティックの中では、最も強い吸いごたえのモデルです。
1位の「テリア レギュラー」は、味わいの濃厚さこそ抑えられていますがキック感が強く、バランスのいい吸いごたえとなっています。癖が少なく吸いやすいので、たくさんの本数を吸う人にもいいのではないでしょうか。また、個人的には濃厚で癖のある「テリア リッチ レギュラー」と交互に吸うのもおすすめです。
【伊藤浩一プロフィール】
日本で初代IQOSが限定リリースされた2015年から加熱式タバコの使用を始め、IQOS・glo・ploom・withシリーズの各モデルを遍歴。喫煙歴は40年以上の愛煙家。アクセス数が月間30万超えの主宰ブログ「伊藤浩一のモバイル＋モビリティライフ応援団」でも加熱式たばこのレビューを行っている。
＜調査概要＞
調査名：加熱式たばこスティックに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2025年10月24日〜27日
調査対象：全国20〜60代の250人（男性：127人、女性：117人、回答しない：6人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
※本記事は商品理解を目的とした記事であり、喫煙を推奨するものではありません。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁止されています。
(文:伊藤 浩一（デジタルガジェットガイド）)
