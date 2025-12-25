俳優の福士蒼汰さん、福原遥さんが映画『楓』クリスマス舞台挨拶に、行定勲監督とともに登壇しました。



【写真を見る】【 福士蒼汰 】学生時代を演じた北島岬に「可愛い」とデレデレ 福原遥からも「笑い方も似ている」とお墨付き





本作は、1998年にリリースされたスピッツの名曲「楓(かえで)」を原案に製作。事故で双子の弟・恵を失った涼(福士蒼汰)が、残された恵の恋人・亜子(福原遥)の前で弟のフリをしてしまうところから始まる、切ない運命を描いたラブストーリーです。

この日はクリスマス当日ということで集まった観客にキャスト・監督からクリスマスオーナメントのプレゼントが届けられました。







19日から公開され、反響がキャストに届いているそうで、福士さんは‟僕の姉が友達と観てくれたらしくて、帰り道に「また泣く」って言っていましたね。思い出すたびに泣ける映画になっていると実感しました”と笑顔。







福原さんは‟映画の番宣映像で、お客さんが映像を見て涙をしている映像があると思うんですけど私の友人も映っていて…。号泣して観てくれていて、届いているんだなって嬉しかったです”と語りました。





今回福士さんは双子役に挑戦。演じる上で福士さんは‟違う人に見えないといけないなってやっていたけど、改めて映画を観て、涼が恵の振りをしないといけないのにできない瞬間もあって”と明かすと、‟意識的ではなかったけど、どの感情で涼はここに立っているんだろう、生きているんだろうっていうところを見てくれたら嬉しい”とアピールしました。















また、今回登壇者には内緒で福士さんが演じる涼と恵の学生時代を演じた北島岬さんが記者席に紛れてサプライズ登場。福士さんは驚きながらも「可愛い」と北島さんの登場に大喜び。北島さんは幼少期から福士さんに似ていると言われていたそうで、‟福士さんの学生時代を演じたのは運命だなと思いました”と語りました。



また、福士さんは今回で映画の出演が2回目となる北島さんに沢山アドバイスしたとのこと。‟階段の上り方とか、目的がはっきりしないとただ上っちゃうだけになったり。写真の構え方も教えました。”と明かすと、‟カメラで構えていると、北島君と余計似ているかも”と2人でカメラを構えるポーズをして実演。







2人のやり取りを見ていた福原さんは‟「くしゃっ」とした笑い方も似ているなって思いました”と頷くと、福士さんは「本当？」と声を弾ませて、喜んでいました。

【担当：芸能情報ステーション】