　タレントのイモトアヤコ（39）が24日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスイブの食卓を披露した。

　イモトは「#クリスマスイブ #サンタさん来ますように」のコメントとともに、“手巻き寿司”とみられる豪華な食卓の写真や、イチゴが飾られたシンプルなケーキの写真、クリスマスツリーの写真などをアップ。

　この投稿にファンからは「素敵なクリスマスですね」「素敵なツリーと可愛いケーキ 幸せなクリスマスをお過ごしください」「手巻きいいですね！そしてケーキ可愛い！」「メリークリスマス サンタさんきっと来ます」「美味しそう」などのコメントが寄せられている。