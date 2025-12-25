イモトアヤコ、クリスマスイブの食卓＆ケーキ披露に反響「美味しそう」「素敵なクリスマスですね」
タレントのイモトアヤコ（39）が24日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスイブの食卓を披露した。
【写真】「美味しそう」イモトアヤコが披露したクリスマスの食卓
イモトは「#クリスマスイブ #サンタさん来ますように」のコメントとともに、“手巻き寿司”とみられる豪華な食卓の写真や、イチゴが飾られたシンプルなケーキの写真、クリスマスツリーの写真などをアップ。
この投稿にファンからは「素敵なクリスマスですね」「素敵なツリーと可愛いケーキ 幸せなクリスマスをお過ごしください」「手巻きいいですね！そしてケーキ可愛い！」「メリークリスマス サンタさんきっと来ます」「美味しそう」などのコメントが寄せられている。
【写真】「美味しそう」イモトアヤコが披露したクリスマスの食卓
イモトは「#クリスマスイブ #サンタさん来ますように」のコメントとともに、“手巻き寿司”とみられる豪華な食卓の写真や、イチゴが飾られたシンプルなケーキの写真、クリスマスツリーの写真などをアップ。
この投稿にファンからは「素敵なクリスマスですね」「素敵なツリーと可愛いケーキ 幸せなクリスマスをお過ごしください」「手巻きいいですね！そしてケーキ可愛い！」「メリークリスマス サンタさんきっと来ます」「美味しそう」などのコメントが寄せられている。