日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）の人気企画「ゴチになります!26」の最終戦が25日に放送され、クビの人数が決定。その発表方法にネットが騒然となっている。

今年のクビ人数は最大で3名。最終戦は「大精算ルール」となり、1位を取ると通算の自腹金額がリセットされる。最終戦前までの自腹額は、第1位:増田貴久（27万6840円）第2位:せいや（33万5140円）第3位:岡村隆史（36万7412円）第4位:矢部浩之（46万2300円）第5位:白石麻衣（66万2700円）第6位:高橋文哉（84万550円）第7位:小芝風花（96万3800円）となっており、5位以下の3名は“クビ圏内”とされている。

最終戦の舞台は東京・池袋にある「ホテルメトロポリタンキュイジーヌ・エスト」。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチを提供。設定金額は4万円。自腹額はゲストを含めた9人で36万円前後の“超高額”の見通しとなっている。

そして最下位の小芝がクビの人数を決めるルーレットを回したが、盤面にはモザイクが。そのまま生放送へと移行したが、進行役の羽鳥慎一アナウンサーが「こちらに砂時計があります。この砂が落ちたときに（クビの人数を）発表します」と告知した。ネット上では「いつ分かるんだ〜？」「急に砂時計」「この砂時計は何分のなんだろう」と初の試みに驚きの声が上がっていた。

同番組は日テレTADA／TVer／Huluにて今月27日の午後1時から配信がスタート。次回放送は、来年1月15日の午後7時から2時間SPとなっている。