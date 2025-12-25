かまいたち濱家“一刻の猶予も許されない毛髪の状況”に「悲しい」黒い粉使用も発覚

お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一（42歳）が、12月24日に放送されたトーク番組「これ余談なんですけど…」（朝日放送）に出演。一刻の猶予も許されない毛髪の状況に「俺、いま狭間なんすよ。ハゲで笑い取りたい気持ちもあるし、情けない気持ちもある」と胸中を語った。



かまいたち・濱家隆一と今でも飲みに行く見取り図・リリーが、濱家について「気付いたことがあるんですけど、最近ハゲてきてるじゃないですか」と切り出し、濱家が2023年頃からハゲ出して、そのときはゴルフボールくらいのハゲだったが、「この前バーで頭皮を見せてくれたんですけれど、コースターと同じくらいのハゲで。1回ボウモアのハイボールのグラス置きましたもん」と話す。



ニューヨーク・嶋佐和也も濱家は「一刻の猶予も許されないくらいのハゲ」が進行していると話し、実際に濱家の現在の毛髪状況を確認すると、黒い粉でハゲを隠していることが発覚。この笑いの取り方に、濱家も「悲しいっすよ。俺、いま狭間なんすよ。ハゲで笑い取りたい気持ちもあるし、情けない気持ちもあるし」と語った。