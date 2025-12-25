「スゲー」「光栄すぎる」「ピンクええな」昨季に続き、世界的デザイナーが手掛けたJクラブのユニフォームに反響
FC大阪は25日、J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームデザインが決定したことを発表した。新ユニフォームのデザインは昨季に続き、世界的デザイナーのコシノジュンコ氏が担当している。
クラブはデザインコンセプトを「水の都・大阪を、縦縞のウェーブが水のゆらめき、波紋をイメージしたデザインになっています。チームの勝利へと導く力強さを白とグレーのグラデーションと水色のコントラストで表現し、コシノジュンコのデザインコンセプトである"対極"をイメージさせるデザインになっています。FC大阪が百年構想リーグの波となって戦ってもらいたいと思っております。」と説明。
また、コシノジュンコ氏はクラブを通じ、「昨シーズンに続いてデザインを担当しましたコシノジュンコです。2026年、新たな出発が始まります。新しいユニフォームを身にまとい、気持ち新たに戦いに向かっていただきたいと思っております。」とコメントしている。
クラブが公式Xで新ユニフォームを発表すると、ファンは「光栄すぎる」「スゲー」「ピンクええな」「絶対買います」「早く現物を見たい」「やばすぎる!!」などと反応している。
⚽️明治安田J2・J3百年構想リーグ— FC大阪【公式】 (@FCosakaOfficial) December 25, 2025
