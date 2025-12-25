SUPER EIGHT横山裕、“家族”とクリスマスパーティー3ショット「仲良し親子」「可愛いご家族」 ドラマ『元科捜研の主婦』で父親役
SUPER EIGHTの横山裕が、25日までに更新されたテレ東ドラマ9『元科捜研の主婦』（2026年1月16日スタート 毎週金曜 後9：00〜 初回は15分拡大）の公式Xに登場。劇中で妻役の松本まりか、息子役の佐藤大空とのクリスマスパーティーの様子が公開された。
【写真】新ドラマの“家族”とのXmas3ショットが公開された横山裕
『元科捜研の主婦』はテレビ東京と講談社が共同で原作を開発したオリジナルストーリー。かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本）。現在は退職し、5歳の息子・亮介を育てながら家事と育児に奮闘中。一方、夫の道彦（横山）は、つい最近、捜査一課に異動したばかりの新米刑事。推理力はいま一歩で少し頼りないものの、時折“核心を突くようなカン”を発揮。さらに、好奇心旺盛な息子・亮介（佐藤）も子どもならではの純粋な視点で捜査に協力…（!?）。詩織の科学的推理を中心に、道彦と亮介がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー、そして現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのハイブリッドドラマとなる。
インスタグラムでは「家族3人の仲良し #クリスマス パーティーの様子をお届け」とつづり、ソファでくつろぐ3人の姿を公開。横山はトナカイの角を付け、松本と佐藤はサンタクロースの帽子を着用。佐藤の手にはプレゼントが。“家族”仲むつまじい写真をアップした。
この投稿に「仲良し親子」「可愛いご家族」「暖かい団らんクリスマス」「横山くんのトレーナー姿が新鮮」といったコメントが寄せられた。
