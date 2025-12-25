EXILE一族の「THE RAMPAGE」が25日、千葉・ららアリーナ東京ベイで全国ツアーの最終公演を行った。代表曲「100dgrees」など24曲を披露した。

ファン1万人がクリスマスプレゼントを受け取った。前半はツアータイトルでもある「スパイダー」をコンセプトに、メンバーたちが赤と黒の衣装で猛々しいステージを披露。そこから一転しLIKIYA（35）がサンタクロースに扮して登場するとメンバーたちも白の衣装にチェンジ。会場はクリスマスムードに包まれた。

メンバーたちは各々がサンタ帽やトナカイの角をつけてアリーナ席を練り歩きながらEXILEの「LAST CHRISTMAS」や山下達郎（72）の「クリスマス・イブ」などクリスマス曲をメドレーを歌唱。同時にファンにグッズを配って回った。吉野北斗（28）は「クリスマスだけれど、THE RAMPAGEのライブは熱いぞ」とはにかんだ。

ファンへの恩返しの気持ちが詰まっていた。今年はライブ漬けの1年で、3月から全国のホール、アリーナ、海外を巡り39都市で24万5000人を動員。山本彰吾（30）は「ファンの方がいたからここまでこれた。普段は会えない方にも会いにいけて、1日たりとも無駄な日がなかった」と充実感をのぞかせた。

グループの活動は年内も続き、大みそかから元旦にかけては単独としては初の年越しライブが控えている。来年は、所属事務所「LDH」の6年に一度の祭典「PERFECT YEAR」が始まり、その開幕を飾るステージでもある。陣（31）は「来年は暴れ回る。今から楽しみ」と気合十分。吉野も「THE RAMPAGEも来年はいろいろな方向から“RAMPAGE（暴れ回る）”するので見ていてほしい」と期待を込めた。（吉澤 塁）