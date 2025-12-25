HOKUTO(THE RAMPAGE 吉野北人)、未発表曲「You are special」リリックビデオサプライズ公開
HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）が未発表曲「You are special」のリリックビデオを公開した。
「You are special」はHOKUTOが作詞を手がけた楽曲。「完璧じゃなくてもいい」「強くなくてもいい」──それでも一人ひとりが特別な存在である、という想いをテーマに制作された。HOKUTOからのクリスマスプレゼントとして届けられた本作を、ぜひ受け取ってほしい。
◆ ◆ ◆
【HOKUTO コメント】
・楽曲に込めた思い
「完璧じゃなくてもいい」「強くなくてもいい」
”それでも一人一人が特別な存在”
そんな想いをテーマにした楽曲です。
ありのままの自分を愛せばきっと、優しい世界になっていくんだと思います！
・リスナーの皆さんへ
人生は一度きりの贈り物です。
心が向かう場所へ、あなたらしい人生を歩んで欲しいです。
皆さんの心にそっと寄り添う楽曲でありますように。
僕から皆さんへのクリスマスプレゼントです。
Merry Christmas！！！
◆ ◆ ◆
