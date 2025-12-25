HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）が未発表曲「You are special」のリリックビデオを公開した。

「You are special」はHOKUTOが作詞を手がけた楽曲。「完璧じゃなくてもいい」「強くなくてもいい」──それでも一人ひとりが特別な存在である、という想いをテーマに制作された。HOKUTOからのクリスマスプレゼントとして届けられた本作を、ぜひ受け取ってほしい。





◆ ◆ ◆

【HOKUTO コメント】

・楽曲に込めた思い

「完璧じゃなくてもいい」「強くなくてもいい」

”それでも一人一人が特別な存在”

そんな想いをテーマにした楽曲です。

ありのままの自分を愛せばきっと、優しい世界になっていくんだと思います！

・リスナーの皆さんへ

人生は一度きりの贈り物です。

心が向かう場所へ、あなたらしい人生を歩んで欲しいです。

皆さんの心にそっと寄り添う楽曲でありますように。

僕から皆さんへのクリスマスプレゼントです。

Merry Christmas！！！



◆ ◆ ◆