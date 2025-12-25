¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛNumber_i¡¢³ÈÄ¥¤·Â³¤±¤ë¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤òÉð´ï¤Ë¥Ä¥¢¡¼¡ãNo.¶¡ä´°Áö
Number_i¤¬¡¢Á´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò12·î24Æü¤«¤é25Æü¤Ë¤«¤±¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï24ÆüÃë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Ëþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤Ç¤Ï³«±éÄ¾Á°¤Ë¡ÖNumber_i¡×¥³¡¼¥ë¤È¼êÇï»Ò¤¬³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬²ñ¾ì¤òºÌ¤ëÉ÷·Ê¤â¹±Îã¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤ËËÄ¤é¤à¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£
°ÅÅ¾¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡£À¤³¦´ÑË¤«¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë²ñ¾ì¤Ï½ù¡¹¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ±§ÃèÁ¥¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¼ÂÊª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥´¥ó¥É¥é¾å¤Ë¸½¤ì¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë±é½Ð¤ÇÅÐ¾ì¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë»Å³Ý¤±¤ÈNumber_i¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£
1¶ÊÌÜ¤Ï¡ÖHIRAKEGOMA¡×¡£Ê¿Ìî¤Î¥é¥Ã¥×¤¬·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´üÂÔ¤È¹âÍÈ¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤¿Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¿ÀµÜ»û¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê¡ÖATAMI¡×¡¢¡ÖFUJI¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì®¡¹¤È¤·¤¿¥á¥í¥¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¼¼Á¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿²»Áü¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¾å¾ºÃæ¤ÎÇ®µ¤¤Ï¡ÖINZM¡×¡¢¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¢°ìÇÕ¡×¤Ë¤Æ°ì¤Ä¤ÎÄºÅÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤¬¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¡¢3¿Í¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë³î¤Ä¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò¶¯¤¯°ú¤´ó¤»¤¿¸å¤Ï¡¢Â©¤ò¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯Àè¤Û¤É¤Î±ÇÁü¤ÎÂ³¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤ÎÅ¸³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤òÈäÏª¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ËÆ°¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î3D¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·ã¤·¤¯Ï¢Æ°¤¹¤ë¡£
½Å¸ü¤Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÀûÎ§¤ËÍ¶¤ï¤ì»Ï¤Þ¤ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«HEAVEN¡×¡Ö¥í¥ß¥¸¥å¥ê¡×¤ÈÂ³¤¯Î®¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ë¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¬¸òºø¤·¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê²»Áü¤Ë´ÑµÒ¤Ï¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¡£
Á°È¾¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¿ÀµÜ»û¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡ÖLOOP¡×¤À¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤Ç°ìµ¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ú¤Äù¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿ÀµÜ»û¤ÎÀÅ¤ÈÆ°¤ò¼«ºß¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ëÉ½¸½ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ì½Ö¤Ç¾¸°®¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖSQUARE_ONE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î·ëÂ«ÎÏ¤¬¤è¤ê¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤¬É½½Ð¡£¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ°é¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê·²¤¬¡¢³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öºë¶Ì¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿MC¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¤³¤í¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡ÖÃæ³Ø¹»°ìÇ¯À¸¤Î»þ¤Ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¡ÊÌã¤¨¤¿¤â¤Î¤Ï¡ËÂÌ²Û»Ò100¸Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê¿Ìî¤ä¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´ß¤Ë¡¢·ã¤·¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÏÂµ¤é½¡¹¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£¡Ö¤â¤·¡¢º£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ê¿Ìî¤Ï¡Ö²Ã¼¾´ï¡×¡¢¿ÀµÜ»û¤Ï¡Ö¥à¥é¥·¥ã¥ó¡Ê»ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡Ë¡×¡¢´ß¤Ï¡Ö¶â¶äºâÊõ¡×¤ÈÅú¤¨¡¢½½Ê¬¤Ë²ñ¾ì¤¬¤Û¤°¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÀè¤Î¶Ê¿¶¤ê¤Ë¡Ö¶â¶äºâÊõ¡×¤¬³Ý¤±À¼¤È¤·¤Æ¥¡¼¥×¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤â¡£
³Ú¶Ê¤´¤È¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ÎÌÀ³Î¤µ¤ÏNumber_i¤ÎÉð´ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Â¿¹¬´¶°î¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖHard Life¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤ÇÊâ¤¡¢´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¥°¥Ã¤È½Ì¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê²¹ÅÙ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
±ÇÁü¤ò¶´¤ß¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏµÞÅ¸³«¤Ø¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç±Ç¤·½Ð¤¹¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö2OMBIE¡×¤òÈäÏª¡£Â³¤¤¤ÆÆüËÜ¾ð½ïÉº¤¦¡ÖBON¡×¤Ç¤Ï¡¢Äã²»¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ó¡¼¥È¤ÈÀ°Á³¤È¤·¤¿±Ô¤¤¥À¥ó¥¹¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÆ¤ÓºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£
¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¤Ë¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢´ß¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡ÖKC Vibes¡×¤Ø¡£¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¹¶·âÅª¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´ß¤ÎÀ¨¤ß¤¬Þú¤ß½Ð¤ë¡£¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ç¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖNumbers¡×¤ËÂ³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿Ê¿Ìî¤Ë¤è¤ë¥½¥í³Ú¶Ê¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÄ¾¤µ¤È´Å¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¿¤Ó¤ëÊ¿Ìî¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢Äã²»¥é¥Ã¥×¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÆ¤Ó¤Î¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¤«¤é¡Öi¡×¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤ë¹½À®¤Ï¡¢¸Ä¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¸òº¹¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤ÊInterlude¤ò·Ð¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿½Å¸ü¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖGOD_i¡×¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖGOAT¡×¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤òÈ¼¤Ã¤ÆÇ÷¤êÍè¤ë¡£¤µ¤é¤ËNumber_i¤Î³ÈÄ¥À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëNumber_i¤Î¸½ºßÃÏ¤¬ÌÀ³Î¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¡¢¤³¤Î²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤Ï¤½¤Î¿Ê²½¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê´¿À¼¤È¤È¤â¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¿·¶Ê¡ÖLAVALAVA¡×¡£¸½ºß¡¢ÇÛ¿®¥Á¥ã¡¼¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SNS¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜºî¤Î°ì¤Ä¤À¡£¥µ¥ÓÉôÊ¬¤Î²»¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¥Í¥¹¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Number_i¤Î·¿¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Â¿ÌÌÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¤À¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡ÖNo-Yes¡×¡ÖMidnight City¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¡¢¡ÖJELLY¡×¤Ç½Ëº×´¶¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ø¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎË§½æ¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤È¥Ù¡¼¥¹¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Ó¡¼¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ÈNumber_i¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë½Ö´Ö¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Î¡Öi-mode¡×¤ò²Î¾§¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²ñ¾ì¤ËÎÏ¶¯¤¯´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
Number_i¤¬¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç³ÈÄ¥¤·Â³¤±¤ë¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬¡¢¡ãNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡ä¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ë¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡ä
2025Ç¯12·î25Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é
HIRAKEGOMA
ATAMI
FUJI
INZM
¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¢°ìÇÕ
Numbers Ur Zone
¤Ê¤ó¤«HEAVEN
¥í¥ß¥¸¥å¥ê
LOOP
SQUARE_ONE
Hard Life
2OMBIE
BON
KC Vibes
Numbers
¥Ô¥ó¥¯¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼
i
GOD_i
GOAT
Ì¤³ÎÇ§ÎÎ°è
¡ãENCORE¡ä
LAVALAVA
No-Yes
Midnight City
JELLY
i-mode
¡ãW ENCORE¡ä
1.¡¡iLY¡¡¢¨12/25 18:30¸ø±é¤Î¤ß
https://tobe-official.jp/artists/number_i/concert/43
¢£¡ãNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡äPrime VideoÇÛ¿®
ÇÛ¿®³«»ÏÆü»þ¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë0:00
¢¨ºîÉÊ¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡ÊAmazon¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ïamazon.co.jp/prime¤Ø¡Ë¡£
¢¨³«»Ï»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
