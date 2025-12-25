青木さやか「驚きの美味しさ」クリスマスチキンのリメイクスープ＆レシピ公開「今すぐ真似したい」「栄養満点」と反響
【モデルプレス＝2025/12/25】タレントの青木さやかが、12月25日に自身のInstagramを更新。クリスマスチキンをリメイクしたスープを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】52歳タレント「食欲そそる」チキンのリメイクスープ
同月24日には、丸鶏を使ったローストチキンをオーブンで焼く様子を投稿していた青木。この日は「昨夜の丸鶏と蒸し野菜の残りをスープにしてみたら驚きの美味しさでした」とつづり、じゃがいもなど野菜もたっぷりと入ったリメイクでの手料理を披露。「＃水に塩胡椒に酒に醤油に少し鶏がらスープそのあとカレー粉入れてスープカレーに！」と、その後のリメイクのレシピについてもハッシュタグで付け加えている。
この投稿には「今すぐ真似したい」「栄養満点」「見るからに美味しそう」「さすが料理上手」「チキン困ってました、ありがたすぎる」「食欲そそる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆青木さやか、リメイクスープ披露
◆青木さやかの投稿に反響
