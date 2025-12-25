ナイナイ岡村隆史、眉毛アート・ヒアルロン酸…美容医療告白で共演者驚き
【モデルプレス＝2025/12/25】お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が25日、日本テレビ系「ぐるナイ ゴチクビ発表SP」（よる7時〜）に出演。美意識の高さを明かされる場面があった。
ナインティナインの矢部浩之は「今年やっておきたいこと」を聞かれると、岡村に対して言っておきたいことがあると口に。「岡村さんが最近美容が過ぎて。今も眉毛タトゥーを（入れてる）」と切り出した。岡村は「そうですね。眉毛アート」と、洗っても落ちない、自然な眉毛を施す美容医療をしていると告白。続けて矢部は「ヒアルロン酸入れたり…」と岡村の美意識が高いことを明かし、共演者は驚きを見せていた。
また、矢部は収録前に行うメイクについて「（岡村の）ルーティーンがある。コロコロから始まって、電気のやつでマッサージして。メイクさん1人だから俺のメイク時間ないんですよ」と岡村のメイク時間が長いことに不満を見せ、「ほんまに時間かかる時、5分くらいしかないの」と告白。「時間を半々にしてくれ」という矢部の要求に岡村が「2時間前に（収録現場に）入ります」と宣言すると、「女優さんや！」とのツッコミが。番組内では、眉毛にワセリンを塗る姿や美顔ローラーでリンパマッサージをする岡村の写真が公開されていた。（modelpress編集部）
◆岡村隆史、美意識の高さ明かされる
◆矢部浩之「俺のメイク時間ないんですよ」
