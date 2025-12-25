「シャレたいけど、楽ちんが良い」40・50代へ → 白髪もぼかす【ハイライトボブ】が最強説♡

いつもの髪形をアップデートしたいけれど、お手入れやメンテナンスは楽なスタイルがいい！そんなミドル世代には【ハイライトボブ】が一押し。ハイライトの実力を知れば、次回の美容院から、楽なのにトレンド感のあるこなれスタイルを実現できるはず。まとまりやすいボブと組み合わせるのも、大きなポイント。年齢の変化によって生まれた悩みを、デザインカラー特有のシャレ感で解決してみて。

初心者さんは極細ハイライトがオススメ

白髪が気になりはじめた人に、スタイリストの@dimo_and_kazumaさんが提案するのは、極細のハイライト。画像のようにナチュラルな細さだと、少量の白髪とふわっと馴染みます。白髪対策のカラーを選んでいることが一目で分かりにくいのが嬉しいところ。ダークトーンだとのっぺり見えしやすいストレートボブにも安心して挑戦できます。

人気は丸みシルエットとの組み合わせ

「派手すぎないけど、しっかりオシャレ」というスタイルを意識したという、@lacoupe.yomuraken1さんのデザイン。丸みのあるボブと合わせることで、トップから後頭部にかけてボリュームアップして見せられそうです。「伸びても根元が気になりにくい」こともあり、シルエットとカラーの両面から「40代～の女性から特に人気のメニュー」とのこと。ハイライトが陰影となり、さらに立体的に映ります。

レイヤーとも相性抜群

毛先にレイヤーを入れたカジュアルなボブにも、ハイライトはマッチ。定番人気の明るいベージュが約3mmの太さで、施されています。目立つ太さはないものの極細ほど控えめではない、バランスの良さが魅力。さらりと流れるようなシルエットと連動して、さりげなくリズムを演出できます。

メンテナンスも楽ちん！

白髪が目立つ心配も、ハイライトを取り入れれば無用になりそう。スタイリストの@sakosakosakosakoさんによると、ナチュラルなコントラストで細く入れておけば「1.5～2ヶ月ごとのメンテナンスカラーで透明感あるハイライトをキープ」できるとのことで、お手入れの楽さも手に入るはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@dimo_and_kazuma様、@lacoupe.yomuraken1様、@kaito_litze.osaka様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S