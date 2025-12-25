ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」が２５日、千葉・船橋市のららアリーナ東京ベイで全国ツアー「ＰＲＩＭＡＬ ＳＰＩＤＥＲ」の最終公演を行った。

ボーカルの吉野北人（２８）は「僕らと一緒に最高のクリスマスを過ごしましょう」と呼びかけ、ツアーのテーマ曲「蜘蛛の糸」を始め、山下達郎の名曲「クリスマス・イブ」やＥＸＩＬＥ「あなたへ」など２４曲を披露。メンバーが客席のファンに直接プレゼントを手渡し、沸かせた。

初の単独海外公演を経験した今年は、ツアー全３９公演で２４万５０００人を動員した。ボーカル・ＲＩＫＵ（３１）は「全員で暴れてエネルギーに変えましょう！」と絶叫。もう１人の歌い手である川村壱馬（２８）を活動休止で欠く中、「大暴年会」のサブタイトル通り迫力ある歌とダンスを１万人に届けた。

ダンサーの山本彰吾（３０）は、構成に注力した今回のツアーを子供に例え「生み出す苦労があって、初日までは結構なプレッシャーがあった。もうファイナルなので、子供が２０歳になったぐらい。親から巣立ってもらうような気持ちで手を振りたい」と晴れ晴れした表情。リーダーの陣（３１）も「自分たちはライブが主戦場。やりがいのある一年だった」と振り返った。

大みそかには、単独では初のカウントダウンライブを控える。来年１月２１日発売の新曲「ＢＲＥＡＫ ＩＴ ＤＯＷＮ」は４団体８人のプロレスラーとコラボ。自身もレスラーとの二刀流をこなす武知海青（２７）は、１月３日には所属するＤＤＴプロレスの闘い初めとなる後楽園大会、４日には棚橋弘至の引退試合（東京ドーム）の前座で新日本プロレスに初出場する。年明け早々に連戦となるが、肉体面のダメージも歓迎で「エンタメの架け橋になるのが夢。全てに１２０％の力を注ぎ込む」と宣言。来年も個性たっぷりに暴れ回る。（堀北 禎仁）