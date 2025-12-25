KOTORIが7月にリリースした現体制初のEP『TSUBASA』より、収録曲「魔法」のミュージックビデオが公開された。

ミュージックビデオでは、年の瀬に部屋で宅急便の宛名を書いているひとりの女性にフォーカス。俳優でマルチアーティストの木越明が演じている。

何も特別なことのない日常の風景の中でも、ふと訪れる自分だけの魔法の瞬間──KOTORIのフロントマン横山がエモーショナルに紡いでいく歌にも注目だ。

1月からは、KOTORIが行きたい場所で対バンしたいバンドと共演する＜LOCAL MATCH 2026＞を開催。松本・富山・金沢公演にw.o.d.、札幌・旭川・苫小牧公演にさよならポエジー、周南・広島・岡山公演にMakの出演iが決定している。チケットは一般発売中。





■＜KOTORI pre. LOCAL MATCH 2026＞

1月23日（金）＠長野・松本ALECX（18時30分開場 / 19時開演）

1月25日（日）＠富山・富山SOUL POWER（17時開場 / 17時30分開演）

1月26日（月）＠石川・金沢vanvan V4（18時30分開場 / 19時開演）

2月19日（木）＠北海道・札幌 SPiCE（18時30分開場 / 19時開演）

2月21日（土）＠北海道・旭川CASINO DRIVE（17時開場 / 17時30分開演）

2月22日（日）＠北海道・苫⼩牧 ELLCUBE（17時開場 / 17時30分開演）

3月6日（金）＠山口・周南rise（18時30分開場 / 19時開演）

3月8日（日）＠広島・広島Live STAR（17時30分開場 / 18時開演）

3月9日（月）＠岡山・岡山CRAZYMAMA2ndRoom（18時30分開場 / 19時開演） チケット（ドリンク代別）：ADV 4,200円（税込）

オフィシャル1次先行：11月2日（日）20時から11月9日（日）23時59分まで

[チケットぴあ] https://w.pia.jp/t/localmatch/