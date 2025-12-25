27日に中谷潤人VSセバスチャン・エルナンデス

ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）が25日、サウジアラビアの首都リヤドで公式会見に臨んだ。27日にノンタイトルスーパーバンタム級12回戦で、WBC世界同級10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）と対戦する。試合は大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」として行われる。興行はNTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信。戦績は27歳の中谷が31勝（24KO）、25歳のエルナンデスは20勝（18KO）。会見前の囲み取材では対戦相手への警戒心を露わにした。

中谷はエルナンデスについて、「しっかり覚悟を持ってサウジに入ってきていると感じました」と印象を語った。一番警戒したい点、気をつけたい点を問われると「相手の選手はパンチがありますし、僕が積み上げてきたものを一発で崩される可能性は大いにある選手だと思っているので」と警戒。「そこら辺を気をつけながら戦っていければいいかなという印象を持っています」「（一発を）もらってしまえば効いてしまうパンチを持っていると思うので、そこら辺の集中力はしっかり最大限保って向き合いたいと思います」と話した。

中谷は9月にWBC＆IBF世界バンタム級の2本のベルトを返上。来年5月に計画されている世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とのビッグマッチに向けて階級を一つ上げた。同級ではWBA、WBC、WBOで1位、IBFで3位に位置している。

前戦は西田凌佑（六島）との王座統一戦。初回から中谷が強打を連発し、激しい打ち合いで幾度となく会場を沸かせた。6回を終え、西田が右肩脱臼で棄権。レフェリーが試合を止め、中谷のTKO勝利となった。

一方のエルナンデスは中谷と同様、無敗の戦績を築いてきた。KO率も9割で転向初戦の中谷に立ちはだかる強敵だ。

今回の興行のメインイベントでは井上がWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。また、前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）がIBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）に挑戦。世界3階級制覇を目指す。今永虎雅（たいが、大橋）、堤麗斗（志成）が出場。日本人選手5人が参戦する。堤の兄・駿斗（志成）も出場予定だったが、練習中に右眼を負傷。眼窩底骨折と診断され欠場することになった。



