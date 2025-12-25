音無美紀子、夫婦2人で過ごすクリスマスの“手作り”ディナーに絶賛の声「コース料理やね」「レストランみたい」 夫は俳優・村井國夫
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（75）が24日、自身のインスタグラムを更新。夫婦2人で過ごすクリスマスの手料理を披露した。
【写真】「レストランみたい」音無美紀子が披露した夫婦2人で過ごすクリスマスの多彩な“手料理”
音無は「夫と二人だけの食卓ですし、骨付き鶏もも肉のローストをメインに、まあそこそこクリスマスらしい雰囲気に。クグロフは夫好みにキャラメル味にしてクルミも入って、まあ上出来！」と満足げにつづり、「ローストチキン」「ビーツのサラダ」「鱈のブランダード」「ゴルゴンゾーラのリゾット」「サーモンのマリネ」「ブロッコリと海老」などと多彩なメニューを紹介。「今年もキャラメルのクグロフを焼きました」と、焼き上がった菓子を前に満足げな表情を見せる自身のショットも添えた。
この投稿にファンからは「お料理上手で村井パパさん、お幸せ」「また美味しそうなお料理がたくさん並びましたね コース料理やね 羨ましい」「豪華さに驚き!!今年もお料理勉強になりました 来年もお願いしますね」「レストランみたいですね お忙しくても手料理で素晴らしいです」「美紀子さんは行事のお料理を手抜きしないのが見事です」など、絶賛の声が相次いでいる。
音無と村井は1975年1月に結婚。俳優の村井麻友美（43）は実娘である。
