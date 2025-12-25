千鳥ノブ、若手時代にMCの参考にしていた人物とは？「芸人さんはそんな見てない」

12月24日放送の『人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！』(中京テレビ・日本テレビ系)に出演した千鳥・ノブが、MCの参考にしていた人物を明かした。

【関連】千鳥・大悟、ノブと“コンビ格差”を感じていた時代の心境を明かす「ヤバいと思ったよ」

番組内で、“参考にしているMCはいるか？”と聞かれたノブは、「さんまさん(明石家さんま)とかダウンタウンさんとか、そんなんはもうスーパーすぎてできないじゃないですか」「じゃあもう、司会進行だけをきっちりやろうっていうことを思って若手の時に」と切り出した。

続けて、「芸人さんはそんな見てないかもしれないですね。羽鳥さん(羽鳥慎一)とか安住さん(安住紳一郎)とか。どうやってやってるんやろうっていうその、司会進行ぶりは勉強しました」と、アナウンサーを参考にしたと明かした。

また、ロケでの収録については、「ロケの時は参考とかはあんまりないかもしれないですね」「あんまり誰もやってないようなロケの展開を作れたら。大悟がボケやすいようにちょっとフリを考えたりとか。そういうふうに、独自にロケの時は考えてる」と語っていた。