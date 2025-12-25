¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥å¡¼¥º¤ÏÊâ¤¤ä¤¹¤µ¤ÇÁª¤Ö¡ÚGoodsPress AWARD 2025 ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤Âç¾Þ¡Û
¡ÚGoodsPress AWARD 2025 ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤Âç¾Þ¡Û
Êâ¤¤ä¤¹¤µ¤äËÉ¿åÀ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥å¡¼¥º¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤ËÂ§¤Ã¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¾ò·ï¤À¡£
¡Ú¥Ó¥¸¥«¥¸ÉôÌç¡Û
¥·¥å¡¼¥º
¶áÇ¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë»Ô¾ì¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¡È¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¥é¥¯¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°ìµ¤¤Ë¼çÎ®¤Ë¡£ÆÃ¤Ë¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤À¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¿ ·ò°ì¤µ¤ó¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥º¤ÏÊâ¤¤ä¤¹¤¯¤ÆÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡¢±«¤Ç¤âÇ¨¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¥«¥¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡È±£¤ìÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÉáÄÌ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÃÎ·Ã¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥å¡¼¥º¤ÏËèÆüÍú¤¯¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È¿È¯À¤ä¶þ¶ÊÀ¡¢·ÚÎÌÀ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½À¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°Å·¸õ¤Ç¤âµ¤¤Ë¤»¤ºÊâ¤±¤ëËÉ¿åÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¶Ð¤«¤é³°²ó¤ê¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ñ¥ó¤Ë¤â¤Ê¤¸¤à¡È¤¤Á¤ó¤È´¶¡É¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¡¼¥º¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£
¡ãÁª¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡ä
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È
±§ÅÄÀî Íº°ì¤µ¤ó
ËÜ»ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥â¥Î¾ðÊó»ï¤Ç¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Þ¤Ç¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¡£¥¦¥§¥¢¤ò»Ï¤á¥Ð¥Ã¥°¤ä·¤¡¢»¨²ß¤Ë»ê¤ëºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÇÄ°®¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È
Ê¿ ·ò°ì¤µ¤ó
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Þ¤ÇÌÖÍå¡£ºÇ¶á¤Ï¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Îºî¤ê¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È
ËÒÅÄ¸ç»Ö¤µ¤ó
¥â¥Î¡¦¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£µ¡Ç½À¤È¥ê¥¢¥ë¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢30Âå°Ê¾å¤ÎÃËÀÌÜÀþ¤Ç¤Î¥â¥ÎÁª¤Ó¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
Âç¿ÍÀ¤ÂåÀìÌç¤Î¸Ä¿Í¸þ¤±¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È
¤â¤ê¤¹¤ó¤µ¤ó
30¡Á50Âå¤ÎÃËÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡È¹¥°õ¾Ý¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJiTan¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èø½£¥¦¡¼¥ë¤Î¤ß¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¾åÉÊ¤Ç¿´Ë¤«¤ÊÉþ¤Å¤¯¤ê¤òÅ¸³«¡£¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢³°¸«¤«¤é¤â°é¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¡ÚÂç¾Þ¡Û
¢£¤¢¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì
¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹
¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ ¥³¥¤¥ó¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼ SU¡×¡Ê1Ëü6500±ß¡Ë
¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î¾åÉÊ¤µ¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Îµ¤·Ú¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä°ìÂ¡£¥¹¥¨¡¼¥É¤Î¼Á´¶¤¬Âç¿Í¤ÎÂ¸µ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Í¾Íµ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥Ó¥¸¥«¥¸¤Ç¤â³¹Ãå¤Ç¤âÉÊÎÉ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤â¤ê¤¹¤ó¤µ¤ó¡Ë
¡È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡É¤Ë¡¢Ì¾ºî¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤â»²Àï¡£¥¸¥ã¥±¥Ñ¥ó¤ä¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢³×·¤¤È¤â¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤â°ã¤¦ÄøÎÉ¤¤¥É¥ì¥¹´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ê±§ÅÄÀî¤µ¤ó¡Ë
µÙÆü¤Ë¤âÍú¤±¤ëÂç¿Í¤ÎËüÇ½¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤â¡ý¡ÊÆÉ¼ÔÅêÉ¼ P.N.»³¹¥¤¤Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡Ë
¥³¥¤¥ó¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÌÓÂ¤ÎÃ»¤¤¾å¼Á¤Ê¥¹¥¨¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¡£Íú¤¿´ÃÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¢¥¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¤Î¥Þ¡¼¥¯¤È¡ÖALL¡úSTAR¡×¤Î¥í¥´¤¬ÊÒÌÌ¤º¤Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿¥³¥¤¥ó¤¬ÉÕÂ°¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËºÇÅ¬
¡ÚÊâ¹Ô¥µ¥Ý¡¼¥È¾Þ¡Û
¢£½Å¸ü¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¤Î¤ËÍú¤¿´ÃÏ¤Ï·Ú²÷¡ª
¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°
¡ÖGEL-BIZ ¥é¥®¥Ã¥É ¥á¥ó¥º GORE-TEX ËÉ¿å 3E¡×¡Ê2Ëü6950±ß¡Ë
¥·¥Ü¤¬¸ú¤¤¤¿½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ÚÎÌ¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¡£¥Ó¥¸¥«¥¸ÂÐ±þ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤ËÊâ¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤¬¡ý¤Ç¤¹¡ÊËÒÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¥É¥ì¥¹¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÃåÍÑ¤Ç¤¤ë³°±©º¬U¥Á¥Ã¥×¡£¾×·â´Ë¾×À¤ËÍ¥¤ì¤¿fuzeGEL¤òÂÎ¢Á´ÌÌ¤ËÅëºÜ¤·¡¢ÃæÂÉô¤Ë¤ÏÊâ¹Ô»þ¤Î¤Í¤¸¤ì¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥Ï¡¼¥ÉEVA¤òºÎÍÑ¡£
¢¥ÆâÂ¦¤È³°Â¦¤Ç°Û¤Ê¤ëÂÀ¤µ¤Î¹Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ÇÊâ¹Ôµ°À×¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¡£¶þ¶ÊÀ¤â¹â¤¤
¡Ú¥¿¥Õ¥Í¥¹¾Þ¡Û
¢£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Îµ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿¥¿¥Õ¥·¥å¡¼¥º
¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹
¡Ö¥¿¥¦¥ó¥È ¶ ¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê3Ëü3000±ß¡Ë
±«¤ÎÆü¤â°Â¿´¡¢ËàÌ×¤Ë¶¯¤¤¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÂÑµ×À¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Îµ¡Ç½À¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ó¥¸¥«¥¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡ÊÊ¿¤µ¤ó¡Ë
¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ËËàÌ×ÂÑµ×À¤¬¹â¤¤Kevlar¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤òÅëºÜ¤·¤¿ËÉ¿åÆ©¼¾¥·¥å¡¼¥º¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¿¤áÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼»ÅÍÍ¤ÇÃåÃ¦¤âÍÆ°×¡£
¢¥¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ë¡Ö¥ô¥£¥Ö¥é¥à¥á¥¬¥°¥ê¥Ã¥×¡×¤òºÎÍÑ¡£Ç¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë
>> ÆÃ½¸¡ÚGoodsPress AWARD 2025 ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤Âç¾Þ¡Û¢¨2025Ç¯12·î5ÆüÈ¯Çä¡ÖGoodsPress¡×1·î2·î¹çÊ»¹æ75¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÄÅÅÄ¾»¹¨¡ä
