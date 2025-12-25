12月25日、辻希美がブログを更新した。

【写真】クリスマスプレゼントに大喜びの息子の様子なども公開

辻は、自身のブログにて、「昨日は我が家は家族でXmasパーティ でした」「みんなで仮装して」「夢は初めての Xmas」などとコメントし、サンタクロース風の赤い服を着た家族らの集合写真や、次女を抱っこした2ショットなどを公開。

さらに、「昨日はババとたぁくんと協力しながら 沢山のご飯をつくりました」「 Xmasケーキ は希空が作った ドームケーキ」「凄いよねぇ 美味しかったです」と綴り、豪華な食事や長女が作ったというクリスマスケーキの写真も掲載した。

そして、「我が家は イヴをメインにしてる家なので昨日全力に Xmas会をして今日は残り物DAYです」「皆様素敵な Xmasをお過ごし下さい」とコメント。

最後には、「そんな Xmas …我が家にもサンタさん が 来てくれて朝からドタバタでした」「デカーっ っと喜びつつ今日も学校 なので皆出発」「なんだろぉ〜ね」と、嬉しそうにプレゼントの箱に抱きつく息子の写真も添えていた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻。現在は、18歳の長女・14歳の長男・12歳の次男・7歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母で、SNSでは飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

