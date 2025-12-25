クリスマスに行きたい「東京都の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「高尾街道」、1位は？【2025年調査】
冬の寒さが身に染みる季節となりましたが、この時期だからこそ楽しめるのが、空気が澄んだ夜の絶景です。年末に向けて忙しい日々を送る方も、気分転換にぴったりな、ロマンチックなドライブスポットを厳選しました。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、ドライブスポットに関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたい「東京都の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、ドライブスポットに関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたい「東京都の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：高尾街道（高尾山〜陣馬街道）／47票ミシュランガイドで三ツ星観光地として知られる高尾山周辺を通るルートです。高尾山麓から陣馬街道にかけては、自然豊かな山間の景色を楽しむことができます。特に冬は落葉し、山々の稜線がはっきり見え、澄んだ空気の中でのドライブは格別です。都心から近いながらも、自然を感じられる貴重なドライブスポットとして人気があります。周辺には食事処や温泉もあり、休憩を取りながらのんびり楽しめます。
回答者からは「クリスマスに華やかな東京都心を離れて、冬の高尾山を眺めながら静かな街道をのんびりドライブしてみたい」（40代男性／岩手県）、「高尾山周辺まで行きケーブルカーやリフトなどを利用したり、森林浴をしたり、ドライブで疲れた後にいろいろな楽しみ方ができるから」（30代女性／東京都）、「高尾山は都心から1時間程度で行ける自然豊かな山で、車でもアクセスしやすい場所で、山頂付近やケーブルカー乗り場付近から見える絶景は、 クリスマスは冬の澄んだ空で遠くまで見渡せる日が多く、山頂からは関東平野や晴れていれば富士山の遠望も可能だからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：奥多摩周遊道路（奥多摩湖沿い）／96票東京都の奥多摩地域を横断する山岳ルートで、奥多摩湖沿いを走る区間は特に人気です。雄大な湖の景色と、周囲の山々の自然が織りなす景観は圧巻。カーブが多くドライビングの楽しさもあり、途中の「月夜見第一駐車場」などの展望台からは、奥多摩湖を一望できます。クリスマス時期は気温が下がりますが、その分空気は澄み、美しい山岳風景を堪能できます。冬季は路面凍結に十分注意が必要です。
回答者からは「奥多摩湖も綺麗で山々も素晴らしい。日帰り温泉もあるので寄ってきたい」（30代女性／長野県）、「奥多摩湖沿いを走る奥多摩周遊道路は、冬の澄んだ空気の中で山々と湖面のコントラストが際立ち、クリスマスにこそ美しさを実感できるドライブルートだから」（40代男性／大阪府）、「都心から比較的近いにもかかわらず、山と湖に囲まれた自然豊かな景色を楽しめる点が魅力だからです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)