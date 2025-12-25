馬との距離が近く感じられる「競馬場（地方競馬）」ランキング！「佐賀」「笠松」「門別」を抑えた1位は？【2025調査】
娯楽があふれる現代においても競馬場は特別な場所であり続けています。世代を超えた人々が同じレースに一喜一憂し、興奮と感動を共有できる場所はそう多くありません。
All About ニュース編集部では、2025年12月12日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「競馬場に関するアンケート」を実施しました。その中から、馬との距離が近く感じられると思う「競馬場（地方競馬）」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「内の砂が深くて馬が外側を走るので迫力がある」（40代男性／神奈川県）、「足音が太鼓のように聞こえるほど、レース場との距離が近く迫力があるから」（30代男性／福岡県）、「昔ながらの古き良き競馬場だから」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「コンパクトな競馬場です。パドックもコースもすぐ目の前にあります。馬との距離が近く感じられます」（60代男性／新潟県）、「コースと観客席がめちゃくちゃ近い 地方競馬の中でも特に“生の迫力”が強烈。 レース中の蹄の音、息づかいがリアルに聞こえるレベルです！」（20代男性／福井県）、「地方ならではのアットホームな雰囲気で、観客席と馬場が近く、馬の息遣いまで感じられる距離感が魅力」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「実際、行ってみて近いと思った」（50代男性／大阪府）、「スタンドがコースに近く、馬や騎手の表情まで見えて臨場感バツグンで、子どもでも迫力を感じやすい感じだから」（10代回答しない／神奈川県）、「地方競馬でよく名前が上がっているから」（20代女性／和歌山県）といった声が集まりました。
回答者からは「コースのすぐ近くで観戦でき、馬の息遣いとかも聞こえてくるので、距離が近いと思います」（40代男性／北海道）、「競馬という観点からも、馬という生き物という観点からも、非常に馬を身近に感じられると思います。馬がでかいです」（30代女性／北海道）、「パドックももちろんですがレースも目の前で見れるから」（30代男性／青森県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
