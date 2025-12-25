モデルの島袋聖南さんは12月24日、自身のInstagramを更新。美男美女な家族の顔出しプライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：島袋聖南さん公式Instagramより）

「素敵なファミリー」

島袋さんは「Merry Christmas！！温かいクリスマスをお過ごし下さい」とつづり、5枚の写真を掲載。1枚目は、島袋さんと夫でモデルの石倉ノアさん、息子が寄り添う姿です。3人とも落ち着いた色合いのシックな服装でありながら、華やかなオーラを放っています。

この投稿にファンからは、「ほんっま綺麗」「素敵なファミリー」「こんなに綺麗なママが近くに居るなんて将来が不安だなぁ」「聖南ちゃんとぴよくんのイチャイチャ可愛い」との声が集まりました。

『アバター』新作イベントに参加

18日にもInstagramを更新し、夫婦そろってドレスアップした姿を披露していた島袋さん。映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の試写会とイベントに参加していたようです。島袋さんは同作について、「アバターシリーズは映像が美しくだけでなく、人間や自然のあり方を深く考えさせられる印象があります。今回も没入感満載でした」とコメントしました。
(文:勝野 里砂)