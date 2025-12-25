島袋聖南、モデル夫＆息子との顔出しショット公開「こんなに綺麗なママが近くに居るなんて将来が不安だなぁ」
モデルの島袋聖南さんは12月24日、自身のInstagramを更新。家族のプライベートショットを公開し、注目を集めています。
【写真】島袋聖南、美し過ぎる家族集合ショット
この投稿にファンからは、「ほんっま綺麗」「素敵なファミリー」「こんなに綺麗なママが近くに居るなんて将来が不安だなぁ」「聖南ちゃんとぴよくんのイチャイチャ可愛い」との声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
【写真】島袋聖南、美し過ぎる家族集合ショット
「素敵なファミリー」島袋さんは「Merry Christmas！！温かいクリスマスをお過ごし下さい」とつづり、5枚の写真を掲載。1枚目は、島袋さんと夫でモデルの石倉ノアさん、息子が寄り添う姿です。3人とも落ち着いた色合いのシックな服装でありながら、華やかなオーラを放っています。
『アバター』新作イベントに参加18日にもInstagramを更新し、夫婦そろってドレスアップした姿を披露していた島袋さん。映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の試写会とイベントに参加していたようです。島袋さんは同作について、「アバターシリーズは映像が美しくだけでなく、人間や自然のあり方を深く考えさせられる印象があります。今回も没入感満載でした」とコメントしました。
(文:勝野 里砂)