女優・内田有紀(50)が、24日放送で、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」がパーソナリティーを務めたニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」にゲスト出演。壁にぶつかり、心から笑うことができず苦しんだスランプ期に救ってくれたお笑いコンビについて語る場面があった。

「2018年くらいに人生において乗り越えられないかもしれないという大きな壁にぶつかったんです」と切り出した内田。気持ちが沈み「何を見ても、何を聞いても、心から笑えない」と苦しんだが、「そんな時期にサンドさんのコントや漫才を見て大声で笑えたんです」と、パーソナリティーのサンドウィッチマンに感謝した。

伊達みきお、富澤たけしが「いや〜ありがたい」とする中、内田は「大きく救われたんです。それってエンタメの力で。この力ってとても大事なことで」と続けた。

伊達は「何より芸人冥利につきますね。これ以上ありがたいことはないからね」とし、富澤も「誰かを助けようと思ってネタを書いているわけじゃないですけど、回り回ってそういうことになればうれしいですよね」と語っていた。