¡Ø¤³¤¿¤Ä¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿´À¤À¤¯¤Î½÷ ¿ÆÀÌ¤ÎÌ¼¤ËÉ×¤ò¿²¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿1¡Ù¡Ê¤Ä¤«¤µ¤­Í­¡§Ì¡²è¡¢¥µ¥ìºÊ¥æ¥º¥­¡§¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û

¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤³¤¿¤Ä¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿´À¤À¤¯¤Î½÷ ¿ÆÀÌ¤ÎÌ¼¤ËÉ×¤ò¿²¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à

Ê¿²º¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¡¦¥æ¥º¥­¡£¤¢¤ëÆü¡¢É÷¼Ù¤Ç²ñ¼Ò¤òÁáÂà¤·¤¿¥æ¥º¥­¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤½÷Êª¤Î·¤¤ÈÃ¦¤®¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¡Ä¡£Éô²°¤ËÆþ¤ë¤ÈµÞ¤¤¤ÇÉþ¤òÃå¤ëÉ×¡¦¥»¥¤¥¸¤Î»Ñ¡£¤½¤·¤ÆÉô²°¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤¿¤Ä¤«¤é¡¢ÂÑ¤¨¤­¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿´À¤À¤¯¤Î½÷¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ï¡¢10ºÐ¶á¤¯¤âÇ¯²¼¤ÎÉ×¤Î¿ÆÀÌ¤Î½÷¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¼¡¼¡£Å¥¾Â°¦Áþ·à¡Ø¤³¤¿¤Ä¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿´À¤À¤¯¤Î½÷ ¿ÆÀÌ¤ÎÌ¼¤ËÉ×¤ò¿²¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤­ºÆÏ¢ºÜ¡ª ¤µ¤é¤Ë1´¬¡¦ºÇ¿·2´¬¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£