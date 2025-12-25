思わず触りたくなる冬素材♡ ぬいぐるみ気分に浸れる【もこもこコーデ】3選

見た目にも愛らしい冬素材に包まれて、メロウな冬を思いっきり堪能した〜い♡ ということで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、ぬいぐるみ気分に浸れる「もこもこコーデ」を3つご紹介します。思わず触りたくなるような、とっておきの冬コーデをぜひチェックしてみて！

もこもこ ぬいぐるみ気分に浸れる、もこもこのボアやあたたかみのあるフリース。 コートやワンピで大胆に取り入れるのも間違いなく可愛いし、帽子やバッグなど小物までもこもこさせちゃうのも乙女力マシマシ♡

Cordinate コートにブーツにイヤーマフにミルキーなボアを200%満喫 ボアをたっぷりまとう ボアは盛るが勝ち♡ 主役のボアコートにイヤーマフ、ブーツで愛らしさたっぷり！白〜クリーム〜ベージュとミルキーなラテカラーで統一するとコーデのまとまりもUP。 コートのポイントレザーとブーツのソールの黒で、さりげなくコーデを引き締めて。 ボアコート 48,400円／SORIN（SORIN 池袋パルコ店）ホワイトイヤーマフ 26,400円／オウサムニーズ（ユー バイ スピック＆スパン ルミネ池袋店）ショートパンツ 8,690円、ベージュテディブーツ 16,280円／ともにEMODA（EMODA ルミネエスト新宿店）リング 63,800円／e.m.（e.m. 青山店）

Cordinate ボアキャップで女子力強化！バッグ＆チャームも愛らしさをアプデ もこもこ小物で魅せる 韓国みのあるコンパクトカーデ×ミニコーデに小物で季節感をON。ボアのフライトキャップは女のコの可愛さを引き上げてくれる。チュールのバルーンミニもパフデザインでもこもこ♡ フライトキャップ 7,920円 ／OVERRIDE（OVERRIDE神宮前）ボアバッグ 17,600円／シンボノ（ユー バイ スピック＆スパン ルミネ池袋店）くまチャーム 4,950円／コージー（ル タロン 有楽町マルイ店）ニットカーディガン 10,477円／HUNCH（HANA KOREA）チュールミニスカート 20,900円／HONEY MI HONEY ソックス 2,200円／靴下屋（Tabio）ブーツ 15,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate 旬すぎるもこもこフリースは淡グリーンで脱マンネリ ネアカなフリースでテンアゲ♡ メンズライクなフリースは今季のトレンドアイテム。カジュアルなデザインだから、ガーリー派はミニワンピで取り入れるのがベスト。 フリースの起毛感に加え、ニットのバラクラバとボアバッグで、もこもこ感をさらに盛りッ♪ グリーンフリースミニワンピース 15,950円／LILY BROWN イエローバラクラバ 14,300円／アコック（ユー バイ スピック＆スパン ルミネ池袋店）ボアバッグ 19,800円／Chapeau d'O 東急プラザ銀座店 ソックス 1,650円／靴下屋（Tabio）シューズ 19,800円／ル タロン グリーズ ルミネ新宿店（ル タロン グリーズ ルミネ新宿店） 撮影／野田若葉（TRON）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）モデル／金川紗耶（本誌専属）文／本田理恵

金川紗耶