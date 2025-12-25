「짐승돌（チムスンドル）」の意味は？ワイルドな魅力が沼…！【韓国語クイズ】

写真拡大

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「짐승돌（チムスンドル）」の意味知ってる？

「짐승돌（チムスンドル）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、「돌（ドル）」＝「アイドル」という意味です！

いったい、「짐승돌（チムスンドル）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「野獣アイドル」でした！

「짐승돌（チムスンドル）」は、「野獣アイドル」を表す韓国語です。

「짐승（チムスン）」＝「野獣」＋「돌（ドル、아이돌の略）」＝「アイドル」をあわせた言葉です。

2008年にデビューしたアイドルグループ「2PM」が発祥です。

野獣アイドルとは、ステージ上のパフォーマンスが力強く、野獣のように健康的でワイルドなルックスのアイドルのことを意味していますよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『Kpedia』

ライター Ray WEB編集部