ByURからリニューアルで登場♡毎日5分の毛穴管理BOXマスクが進化

毎日のスキンケアをもっと心地よく、もっと効率的にしたい方に朗報です。ByURの大人気デイリーアクアセラムマスクが、使いやすさと心地よさを高めてリニューアル登場。貼るだけ5分で悩み別の毛穴管理*¹が叶う頼もしさはそのままに、容器やシート、香りまでアップデートされました。肌と向き合う時間を、自分をいたわるリラックスタイムへ。毎日続けたくなる新しいBOXマスクの魅力をチェックしてみて♡

毎日5分の毛穴管理*¹が進化

累計販売個数200万個*²を誇るByURのデイリーマスクが、より快適に使える仕様へリニューアル。中蓋が開けやすいオリジナル容器を採用し、最後までフレッシュな状態をキープします。

さらにシートは厚みが増し、顔にしっかりフィットする形状へ進化。精油ブレンドの香りに包まれながら、忙しい日常の中でも心地よくケアできるのが魅力です。

SINN PURETÉ×#FR2コラボが実現♡香りで魅せる限定ビューティーコレクション

肌悩みで選べる3つの美容液マスク

肌状態に合わせて選べるのもByURならでは。

【プランプハニー デイリーアクアセラムマスク V1】は、ゆるみ毛穴³や乾燥ハリ不足肌にアプローチ。発酵ハチミツ⁴やナイアシンアミド⁵などを配合し、うるおいとふっくら感を与えます。

30枚（380g）2,420円（税込）、7枚（110g）770円（税込）。

【スージンググリーン デイリーアクアセラムマスク V1】は、皮脂毛穴³やベタつくゆらぎ⁹肌向け。アゼライン酸¹⁰とCICA¹¹で、すっきりみずみずしい肌へ。価格と内容量は同様です。

【ビタギビング デイリーアクアセラムマスク V1】は、カサカサ毛穴³や乾燥くすみ肌に。ピュアビタミンC¹⁵と8種のヒアルロン酸¹⁶で透明感*¹⁴をサポートします。

*¹乾燥した毛穴にうるおいを与えて毛穴の目立ちを気にならなくすること

*²累計販売枚数：2023年10月～2025年12月販売実績

*³乾燥による

*⁴サッカロミセス／ハチミツ発酵液（整肌成分）

*⁵整肌成分

*⁶ハチミツエキス、プロポリスエキス、ローヤルゼリーエキス（すべて整肌成分）

*⁷バチルス発酵物（整肌成分）

*⁸セラミドＮＰ、セラミドＮＳ、セラミドＡＳ、セラミドＡＰ、セラミドＥＯＰ（すべて整肌成分）

*⁹肌あれを防ぐ

*¹⁰整肌成分

*¹¹ツボクサ葉エキス、ツボクサ葉／茎エキス、ツボクサ根エキス(すべて整肌成分）

*¹²角層まで

*¹³カプリロイルサリチル酸（整肌成分）

*¹⁴うるおいによる肌印象

*¹⁵カンジダボンビコラ／（グルコース／ナタネ油脂肪酸メチル）発酵物、ＤＰＧ、ヒマワリ種子油（すべて整肌成分）

*¹⁶ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｋ（すべて整肌成分）

*¹⁷ナイアシンアミド、シアノコバラミン、デヒドロコレステロール（ビタミンD）、トコフェロール（ビタミンE）（すべて整肌成分）

*¹⁸ブランドシリーズ累計

毎日のケアを、もっと心地よく♡

ByURのリニューアルBOXマスクは、肌悩みに寄り添いながら毎日のケアを無理なく続けたい方の強い味方。

2025年12月24日（水）より、プランプハニー、スージンググリーン、ビタギビングの全3種が登場します。

使いやすさ、フィット感、香りまで進化した今こそ、デイリーマスク習慣をアップデートするチャンス。今日の肌と、未来の素肌のために♡自分に合った1箱を選んでみてください。