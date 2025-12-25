TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後9時13分に、暴風警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市、胎内市、聖籠町、弥彦村、出雲崎町、粟島浦村に発表しました。また波浪警報を佐渡市に発表しました。

上越、佐渡では26日未明から26日昼前まで、下越、中越では26日明け方から26日昼前まで、暴風に警戒してください。佐渡では、26日明け方から26日夜遅くまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□暴風警報【発表】
　26日明け方から26日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■長岡市
□暴風警報【発表】
　26日明け方から26日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

■柏崎市
□暴風警報【発表】
　26日明け方から26日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

■新発田市
□暴風警報【発表】
　26日明け方から26日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■村上市
□暴風警報【発表】
　26日明け方から26日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■燕市
□暴風警報【発表】
　26日明け方から26日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　26日明け方
　風向　南西
　最大風速　23m/s

■糸魚川市
□暴風警報
　26日未明から26日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

■上越市
□暴風警報
　26日未明から26日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

■佐渡市
□暴風警報
　26日未明から26日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　26日明け方から26日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■胎内市
□暴風警報【発表】
　26日明け方から26日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■聖籠町
□暴風警報【発表】
　26日明け方から26日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■弥彦村
□暴風警報【発表】
　26日明け方から26日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　26日明け方
　風向　南西
　最大風速　23m/s

■出雲崎町
□暴風警報【発表】
　26日明け方から26日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

■粟島浦村
□暴風警報【発表】
　26日明け方から26日昼前にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s